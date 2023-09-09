«Уралвагонзавод» планирует производить танки Т-80

Эффективность танков Т-80 на поле боя повлияла на решение о возобновлении их производства. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов.
«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сообщил и интервью телеканалу «Звезда» Потапов.
Ранее URA.RU сообщало о выполнении «Уралвагонзаводом» этапа трехгодичного Гособоронзаказа на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Отправка бронемашин была приурочена ко Дню танкиста.
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