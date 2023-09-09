09 сентября 2023

«Уралвагонзавод» планирует производить танки Т-80

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, завод, конвейер, башня, танк, stock
Для производства Т-80 понадобятся новые промышленные мощности Фото:

Эффективность танков Т-80 на поле боя повлияла на решение о возобновлении их производства. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов.

«Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сообщил и интервью телеканалу «Звезда» Потапов.

Ранее URA.RU сообщало о выполнении «Уралвагонзаводом» этапа трехгодичного Гособоронзаказа на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Отправка бронемашин была приурочена ко Дню танкиста.

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Эффективность танков Т-80 на поле боя повлияла на решение о возобновлении их производства. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. «Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сообщил и интервью телеканалу «Звезда» Потапов. Ранее URA.RU сообщало о выполнении «Уралвагонзаводом» этапа трехгодичного Гособоронзаказа на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Отправка бронемашин была приурочена ко Дню танкиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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