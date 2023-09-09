«Уралвагонзавод» планирует производить танки Т-80

10 сентября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Для производства Т-80 понадобятся новые промышленные мощности Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Эффективность танков Т-80 на поле боя повлияла на решение о возобновлении их производства. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. «Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сообщил и интервью телеканалу «Звезда» Потапов. Ранее URA.RU сообщало о выполнении «Уралвагонзаводом» этапа трехгодичного Гособоронзаказа на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Отправка бронемашин была приурочена ко Дню танкиста.

Эффективность танков Т-80 на поле боя повлияла на решение о возобновлении их производства. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») Александр Потапов. «Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сообщил и интервью телеканалу «Звезда» Потапов. Ранее URA.RU сообщало о выполнении «Уралвагонзаводом» этапа трехгодичного Гособоронзаказа на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Отправка бронемашин была приурочена ко Дню танкиста.