Посольство РФ попросило россиян не ездить в Финляндию на своих машинах

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Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на своих авто, сообщает посольство РФ Фото:
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Россиянам стоит воздержаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. Такую рекомендацию дает посольство РФ.

«Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Уточняется, что рекомендация связана с запретом Евросоюза на ввоз в Финляндию некоторых товаров из России.

Ранее ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни и другие товары. Запрет касается как ввоза товаров для личных целей, так и для коммерческих.

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Россиянам стоит воздержаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. Такую рекомендацию дает посольство РФ. «Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Уточняется, что рекомендация связана с запретом Евросоюза на ввоз в Финляндию некоторых товаров из России. Ранее ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни и другие товары. Запрет касается как ввоза товаров для личных целей, так и для коммерческих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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