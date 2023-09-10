Посольство РФ попросило россиян не ездить в Финляндию на своих машинах

Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на своих авто, сообщает посольство РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россиянам стоит воздержаться от поездок в Финляндию на машинах с российскими номерами. Такую рекомендацию дает посольство РФ.
«Рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — сообщает посольство в своем
Ранее ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни и другие товары. Запрет касается как ввоза товаров для личных целей, так и для коммерческих.
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