Нарушение оказалось рабочим моментом и было оперативно устранено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В ЯНАО общественные наблюдатели проверили информацию о некачественном обзоре за ходом голосования на избирательном участке 615 в Новом Уренгое. Корреспонденту URA.RU руководитель регионального штаба общественных наблюдателей Дмитрий Заякин заявил, что инцидент был рабочим моментом и оперативно устранен.

«Вышли на сообщение на одном из интернет-ресурсов организации, которая специализируется на фейковой информации. В нем указано, что в помещении 615 избирательного участка в Новом Уренгое якобы идут препятствия для наблюдателей одной из партий по качественному обзору за ходом проведения голосования. Мы проверили информацию. Имел место инцидент, но все было оперативно решено и обзор для наблюдателей восстановлен», — сообщил Заякин в беседе с журналистами.

Руководитель штаба пояснил, что причина инцидента в большом количестве избирателей на участке. Но как только поступила жалоба от партийных наблюдателей, члены участковой комиссии предложили пересесть на более удобные места и обзор был восстановлен. В целом обстановка на выборах спокойная.

Ранее уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова выявила нарушения, касающиеся доступности для маломобильной категории граждан на выборах губернатора Тюменской области. Общественники проверили более 10 избирательных участков. Обнаружены также проблемы с кнопками вызова.