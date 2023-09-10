Омбудсмен ХМАО нашла нарушения на избирательных участках

В некоторых избирательных участках не соблюдены условия доступной среды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова выявила нарушения, касающиеся доступности для маломобильной категории граждан, на выборах губернатора Тюменской области. О результатах проверки омбудсмен рассказала журналистам на брифинге в Сургуте.

В проверке приняли участие более ста человек — членов общественных организаций людей с инвалидностью. Более 10 участков пройдено с комиссией по мониторинговым наблюдениям. «Сегодня мы обращаем особое внимание на то, чтобы граждане с инвалидностью, мамы с колясками и пожилые граждане могли беспрепятственно попасть на избирательный участок и проголосовать. К сожалению, есть проблемы с кнопками вызова, проблемы с доступностью», — сообщила окружной омбудсмен.

Стребкова напомнила о том, что избирательные участки расположены в социально значимых учреждениях, которые и в повседневной жизни должны быть полностью доступны для всех категорий граждан. Омбудсмен отметила, что с 2016 года проделана колоссальная работа по обеспечению доступной среды, в том числе и на избирательных участках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском, Нефтеюганском и Белоярском районах ХМАО явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области по состоянию на 14:00 превысила 50%. Лидером голосования в Югре является Нижневартовский район, там явка составила 53,52%.