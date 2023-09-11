В Москве выбрали мэра

Сергея Собянина переизбрали на пост мэра Москвы

11 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Москвичи избрали Сергея Собянина новым мэром столицы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Действующий мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ Новость по теме Выборы в России в 2023 году: когда и в каких регионах пройдут Собянин набрал 76,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов УИК. Данные опубликованы на официальном сайте ЦИК РФ. Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки были открыты до 22:00 по мск. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила высокое число проголосовавших, передает «Национальная служба новостей». Свой голос на выборах также отдал президент России Владимир Путин. Он проголосовал онлайн. На выборах губернатора Московской области победу одержал Андрей Воробьев. Он стал главой региона в третий раз.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ Собянин набрал 76,39% голосов по итогам обработки 100% протоколов УИК. Данные опубликованы на официальном сайте ЦИК РФ. Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки были открыты до 22:00 по мск. Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила высокое число проголосовавших, передает «Национальная служба новостей». Свой голос на выборах также отдал президент России Владимир Путин. Он проголосовал онлайн. На выборах губернатора Московской области победу одержал Андрей Воробьев. Он стал главой региона в третий раз.