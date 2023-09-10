Совбез: РФ сорвала более 70 крупных терактов, в том числе на аэродромах

Более 70 крупных терактов были предотвращены в России с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его словам, атаки планировались на военных и гражданских аэродромах.
«Предотвращены [с 24 февраля 2022 года] свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода „Турецкий поток“», — сообщил Коков в интервью «Российской газете». По его словам, теракты также планировались на высоковольтных ЛЭП, Угличской ГЭС. Кроме того, Украина пыталась атаковать места базирования военной и гражданской авиации. Коков упомянул, что украинские силы пытались совершить диверсии в Запорожской и Херсонской областях.
Украинские спецслужбы более года пытаются устраивать теракты в российских регионах. Однако ФСБ успешно их предотвращает. Так, силовики смогли сорвать теракт в Крыму в начале сентября.
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