В 2023 году ХМАО голосует активнее, чем на прошлых выборах тюменского губернатора. Инфографика

ХМАО превысил итоговые показатели по явке на выборы главы Тюменской области
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В ХМАО отмечают активизацию голосования по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами
В ХМАО отмечают активизацию голосования по сравнению с прошлыми губернаторскими выборами Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

ХМАО за два часа до закрытия участков превысил показатели по явке на выборы тюменского губернатора в 2018 году. По данным окружной избирательной комиссии на 18:00, на участки пришло 35,69% избирателей. Пять лет назад этот показатель был ниже и по итогам выборов составил 35,48%.

«По данным на 18 часов, в Югре на выборах главы Тюменской области проголосовало 412 713 избирателей. Это 35,69%», — уточили в избиркоме. В 2018 году на губернаторских выборах проголосовало 35,48% избирателей или 386 240 человек. Разница составляет 0,21%.

Активнее всего голосуют в Белоярском (71,6%), Нефтеюганском (69,03%), и Нижневартовском (61,86%) районах. Наименее активны избиратели во втором по численности населения городе Югры — Нижневартовске (21,78%), а также в Нягани (23,8%) и Сургутском районе (27,74%).

В самом крупном муниципалитете округа — Сургуте — на участки пришло 29,09% избирателей. В столице Югры Ханты-Мансийске проголосовало почти 50% жителей.

Ранее URA.RU писало о том, что Сургут побил рекорд по явке 2018 года. Уже в 16 часов в самом крупном муниципалитете Югры проголосовало больше избирателей, чем по итогам прошлых выборов главы Тюменской области.

В ХМАО проголосовало 35,69% избирателей
В ХМАО проголосовало 35,69% избирателей

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ХМАО за два часа до закрытия участков превысил показатели по явке на выборы тюменского губернатора в 2018 году. По данным окружной избирательной комиссии на 18:00, на участки пришло 35,69% избирателей. Пять лет назад этот показатель был ниже и по итогам выборов составил 35,48%. «По данным на 18 часов, в Югре на выборах главы Тюменской области проголосовало 412 713 избирателей. Это 35,69%», — уточили в избиркоме. В 2018 году на губернаторских выборах проголосовало 35,48% избирателей или 386 240 человек. Разница составляет 0,21%. Активнее всего голосуют в Белоярском (71,6%), Нефтеюганском (69,03%), и Нижневартовском (61,86%) районах. Наименее активны избиратели во втором по численности населения городе Югры — Нижневартовске (21,78%), а также в Нягани (23,8%) и Сургутском районе (27,74%). В самом крупном муниципалитете округа — Сургуте — на участки пришло 29,09% избирателей. В столице Югры Ханты-Мансийске проголосовало почти 50% жителей. Ранее URA.RU писало о том, что Сургут побил рекорд по явке 2018 года. Уже в 16 часов в самом крупном муниципалитете Югры проголосовало больше избирателей, чем по итогам прошлых выборов главы Тюменской области.
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