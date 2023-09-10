Власти взяли под контроль самый оппозиционный пермский город

На выборах в Чайковском КПРФ не получила ни одного мандата

11 сентября 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Ни один из 17 кандидатов от КПРФ не занял первое место в своем округе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На выборах в Чайковскую городскую думу впервые за много лет ни одного мандата не получили представители партии КПРФ. «Единая Россия» взяла 21 из 25 мест в земстве. Об этом сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. В 2018 году у оппозиции было большинство в гордуме, а в 2021 году от Чайковского в заксобрание прошло сразу два коммуниста. «Результаты основных выборов: в Думу Чайковского городского округа „Единая Россия“ — 21 мандат, „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ — два мандата, „ЛДПР“ — один мандат, „Новые люди“ — один мандат. Явка — 26,23%», — говорится в сообщении. Коммунисты выставили кандидатов по 17 округам. Их них человек пять — с хорошей узнаваемостью в Чайковском. Но им не удалось выиграть ни одного мандата. «Именно такую цель и ставил перед собой краевой внутрипол. И она достигнута», — рассказывает собеседник в чайковской политтусовке. Чайковский считается самым оппозиционным городом в Пермском крае. В 2018 году альянс КПРФ и ЛДПР в округе взял большинство в гордуме и пытался блокировать конкурс по выбору мэра. В 2021 году на выборах в заксобрание КПРФ выиграли борьбу и в одномандатном округе, и опередили «Единую Россию» по партийным спискам. И в итоге получили два мандата в краевом парламенте. В думу Горнозаводска прошли 16 единороссов и один эсер (явка — 21,32%). В Краснокамске у «Единой России» — 17 мандатов, у КПРФ — два, у «Яблока» — один. Явка составила 17,1%. В Кизеле все 15 мест получили кандидаты от партии власти (явка — 23,69%). В Оханске — самая высокая явка, 30,7%. У «Единой России» здесь 13 мандатов, еще два — у «Справедливой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выборах в Чайковскую городскую думу впервые за много лет ни одного мандата не получили представители партии КПРФ. «Единая Россия» взяла 21 из 25 мест в земстве. Об этом сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. В 2018 году у оппозиции было большинство в гордуме, а в 2021 году от Чайковского в заксобрание прошло сразу два коммуниста. «Результаты основных выборов: в Думу Чайковского городского округа „Единая Россия“ — 21 мандат, „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ — два мандата, „ЛДПР“ — один мандат, „Новые люди“ — один мандат. Явка — 26,23%», — говорится в сообщении. Коммунисты выставили кандидатов по 17 округам. Их них человек пять — с хорошей узнаваемостью в Чайковском. Но им не удалось выиграть ни одного мандата. «Именно такую цель и ставил перед собой краевой внутрипол. И она достигнута», — рассказывает собеседник в чайковской политтусовке. Чайковский считается самым оппозиционным городом в Пермском крае. В 2018 году альянс КПРФ и ЛДПР в округе взял большинство в гордуме и пытался блокировать конкурс по выбору мэра. В 2021 году на выборах в заксобрание КПРФ выиграли борьбу и в одномандатном округе, и опередили «Единую Россию» по партийным спискам. И в итоге получили два мандата в краевом парламенте. В думу Горнозаводска прошли 16 единороссов и один эсер (явка — 21,32%). В Краснокамске у «Единой России» — 17 мандатов, у КПРФ — два, у «Яблока» — один. Явка составила 17,1%. В Кизеле все 15 мест получили кандидаты от партии власти (явка — 23,69%). В Оханске — самая высокая явка, 30,7%. У «Единой России» здесь 13 мандатов, еще два — у «Справедливой России».