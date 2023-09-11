Доктор наук Пулинец заявил об аномальности землетрясения в Марокко

Землетрясения в Марокко коснулось африканского континента, который ранее был не замечен в сейсмической активности Фото: Mosa’ab Elshamy/AP/TASS

Мощное землетрясение в Марокко выглядит аномальным, так как активизировались плиты, которые раньше были не очень заметны в сейсмической активности. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, автор научных работ о землетрясениях Сергей Пулинец.

«Необычное состоит в том, что активизировалась Африканская и Аравийские плиты. Затронут африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений», — сказал Сергей Пулинец.

Специалист добавил, что в ближайшие дни возможны еще подземные толчки на территории Северной Африки. «Ученые следят, и уже просчитано количество афтершоков, когда они будут. Сейчас еще будут толчки, но уже не такой силы. Есть закон затухания после сильного землетрясения. Обязательно случаются афтершоки, которые меньшей магнитуды, но бывают и сравнимые с первоначальным», — уточнил доктор физико-математических наук.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. По последним данным, количество жертв превысило две тысячи человек. Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур.