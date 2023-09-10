В ХМАО добились рекордной мобилизации избирателей на выборах тюменского губернатора

В ХМАО явка избирателей на выборах тюменского губернатора составила 38,91%

10 сентября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября Фото: Елена Антипина @ URA.RU В ХМАО завершилось голосование жителей на выборах губернатора Тюменской области, депутатов различных местных уровней и глав сельских поселений. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По данным окружного избиркома, за полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах «тюменской матрешки». «За полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах „тюменской матрешки“. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014-м — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%», — сообщили в окружном избиркоме. Данные по явке избирателей могут измениться к моменту окончания подсчета голосов. «Теоретически, последние полчаса могут добавить еще 1—1,5% до 40%, но в этот раз явка была поздняя, поэтому ожидать глобальных изменений не стоит», — сообщает инсайдер. Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что избиратели в Югре голосуют активнее, чем в 2018 году. Уже к 18:00 явка на участки превысила показатели предыдущих губернаторских выборов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО завершилось голосование жителей на выборах губернатора Тюменской области, депутатов различных местных уровней и глав сельских поселений. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По данным окружного избиркома, за полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах «тюменской матрешки». «За полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах „тюменской матрешки“. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014-м — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%», — сообщили в окружном избиркоме. Данные по явке избирателей могут измениться к моменту окончания подсчета голосов. «Теоретически, последние полчаса могут добавить еще 1—1,5% до 40%, но в этот раз явка была поздняя, поэтому ожидать глобальных изменений не стоит», — сообщает инсайдер. Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что избиратели в Югре голосуют активнее, чем в 2018 году. Уже к 18:00 явка на участки превысила показатели предыдущих губернаторских выборов.