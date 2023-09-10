В ХМАО добились рекордной мобилизации избирателей на выборах тюменского губернатора

В ХМАО явка избирателей на выборах тюменского губернатора составила 38,91%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября
Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября Фото:

В ХМАО завершилось голосование жителей на выборах губернатора Тюменской области, депутатов различных местных уровней и глав сельских поселений. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По данным окружного избиркома, за полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах «тюменской матрешки».

«За полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах „тюменской матрешки“. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014-м — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%», — сообщили в окружном избиркоме.

Данные по явке избирателей могут измениться к моменту окончания подсчета голосов. «Теоретически, последние полчаса могут добавить еще 1—1,5% до 40%, но в этот раз явка была поздняя, поэтому ожидать глобальных изменений не стоит», — сообщает инсайдер. Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября.

Ранее URA.RU писало, что избиратели в Югре голосуют активнее, чем в 2018 году. Уже к 18:00 явка на участки превысила показатели предыдущих губернаторских выборов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО завершилось голосование жителей на выборах губернатора Тюменской области, депутатов различных местных уровней и глав сельских поселений. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По данным окружного избиркома, за полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах «тюменской матрешки». «За полчаса до закрытия участков в округе проголосовало 449 939 жителей — 38,91% от общего числа избирателей. Это самый высокий показатель явки, который Югра продемонстрировала на губернаторских выборах „тюменской матрешки“. В 2018 году проголосовало 386 240 жителей (35,48%), в 2014-м — чуть больше (386 596), но явка была ниже и составляла 35,22%», — сообщили в окружном избиркоме. Данные по явке избирателей могут измениться к моменту окончания подсчета голосов. «Теоретически, последние полчаса могут добавить еще 1—1,5% до 40%, но в этот раз явка была поздняя, поэтому ожидать глобальных изменений не стоит», — сообщает инсайдер. Окончательные итоги выборов планируют подвести 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что избиратели в Югре голосуют активнее, чем в 2018 году. Уже к 18:00 явка на участки превысила показатели предыдущих губернаторских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...