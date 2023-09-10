Кресло в думе Нижневартовска прочат единороссу Куштанову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Нижневартовске на довыборах по избирательному участку №2 лидирует кандидат-единоросс. По данным источника URA.RU в местном политическом истеблишменте, кресло в гордуме с высокой степенью вероятности достанется тренеру олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева Руслану Куштанову.

«По данным подсчета голосов на трех из четырех УИК, Куштанов набрал 516 голосов. За кандидата, занявшего второе место, проголосовали чуть больше 200 человек», — сообщает инсайдер.

Информатор сообщает, что территориальному избиркому осталось обработать данные с последнего участка. Явка на местные довыборы, по данным ТИК, за полчаса до закрытия составила 20,38% избирателей.

Новость о победе Куштанова подтвердил анонимный источник в окружном политистеблишменте. Официального подтверждения информации на момент публикации новости нет. Председатель ТИК Екатерина Трофимец не ответила на звонок корреспондента агентства. На сайте ТИК Нижневартовска результаты довыборов на момент написания материала не были опубликованы.

Ранее URA.RU писало, что Куштанова пытались снять с довыборов местные коммунисты. Однако городской суд встал на сторону единоросса и не увидел нарушений, которые могли бы повлечь за собой снятие кандидата.