10 сентября 2023

В Сургуте на выборы тюменского губернатора пришла треть избирателей

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , электорат, вихарев алексей, голосование, выборы2023, избирательный участок1473
Подчитано 70 процентов голосов Фото:

В Сургуте на выборах губернатора Тюменской области проголосовало треть избирателей. Информация о ходе голосования опубликована на сайте избиркома.

«Проголосовало 32,40% (59351 избиратель). Голосование завершено. Обработано 73,33% бюллетеней», — указано на сайте.

По предварительным данным, лидером голосования является Александр Моор. За него 74,48% голосов. На втором месте Иван Левченко 11,78% голосов. На третьем — Денис Садовников 8,69% и у Владимира Пискайкина — 3,97%.

Ранее URA.RU сообщало, что социологи прогнозируют уверенную победу Моора. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову.

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В Сургуте на выборах губернатора Тюменской области проголосовало треть избирателей. Информация о ходе голосования опубликована на сайте избиркома. «Проголосовало 32,40% (59351 избиратель). Голосование завершено. Обработано 73,33% бюллетеней», — указано на сайте. По предварительным данным, лидером голосования является Александр Моор. За него 74,48% голосов. На втором месте Иван Левченко 11,78% голосов. На третьем — Денис Садовников 8,69% и у Владимира Пискайкина — 3,97%. Ранее URA.RU сообщало, что социологи прогнозируют уверенную победу Моора. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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