В Сургуте на выборы тюменского губернатора пришла треть избирателей

В Сургуте на выборах губернатора Тюменской области проголосовало треть избирателей. Информация о ходе голосования опубликована на сайте избиркома.
«Проголосовало 32,40% (59351 избиратель). Голосование завершено. Обработано 73,33% бюллетеней», — указано на сайте.
По предварительным данным, лидером голосования является Александр Моор. За него 74,48% голосов. На втором месте Иван Левченко 11,78% голосов. На третьем — Денис Садовников 8,69% и у Владимира Пискайкина — 3,97%.
Ранее URA.RU сообщало, что социологи прогнозируют уверенную победу Моора. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.