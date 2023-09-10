В Сургуте на выборы тюменского губернатора пришла треть избирателей

10 сентября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Подчитано 70 процентов голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте на выборах губернатора Тюменской области проголосовало треть избирателей. Информация о ходе голосования опубликована на сайте избиркома. «Проголосовало 32,40% (59351 избиратель). Голосование завершено. Обработано 73,33% бюллетеней», — указано на сайте. По предварительным данным, лидером голосования является Александр Моор. За него 74,48% голосов. На втором месте Иван Левченко 11,78% голосов. На третьем — Денис Садовников 8,69% и у Владимира Пискайкина — 3,97%. Ранее URA.RU сообщало, что социологи прогнозируют уверенную победу Моора. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову.

В Сургуте на выборах губернатора Тюменской области проголосовало треть избирателей. Информация о ходе голосования опубликована на сайте избиркома. «Проголосовало 32,40% (59351 избиратель). Голосование завершено. Обработано 73,33% бюллетеней», — указано на сайте. По предварительным данным, лидером голосования является Александр Моор. За него 74,48% голосов. На втором месте Иван Левченко 11,78% голосов. На третьем — Денис Садовников 8,69% и у Владимира Пискайкина — 3,97%. Ранее URA.RU сообщало, что социологи прогнозируют уверенную победу Моора. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову.