Экзитполы ХМАО: социологи прогнозируют уверенную победу Моора

10 сентября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Социологи прогнозируют победу действующего губернатора Тюменской области на выборах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 По данным социологов, действующий глава Тюменской области Александр Моор может получить до 69% голосов югорчан. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову. Список замкнет эсер Владимир Пискайкин. Данные соцопросов опубликовал близкий к департаменту внутренней политики telegram-канал «5-й этаж». «Результаты экзитпола, традиционно проводимого внутриполитическим блоком на выборах регионального и федерального уровня, в течение всего дня 10 сентября фиксировали уверенную победу кандидата от „Единой России“ Александра Моора. Эксперты-социологи прогнозируют, что действующий губернатор Тюменской области получит в Югре 68-69% голосов избирателей. На втором месте, вероятно, окажется кандидат от КПРФ Иван Левченко, на третьем — представитель ЛДПР Денис Садовников, на четвертом — член „Справедливой России — За Правду“ Владимир Пискайкин», — указано в публикации. Такая же расстановка сил в ХМАО была на выборах главы «тюменской матрешки» в 2018 году. В 2014 году кандидат от КПРФ участия в голосовании не принимал, а единоросс Якушев победил кандидатов от ЛДПР и СРЗП с отрывом порядка 80%. «5-й этаж» опубликовал данные соцопросов с оговоркой, что цифры могут варьироваться — часть избирателей предпочитает не раскрывать фамилию кандидата, за которого проголосовали. Ранее URA.RU сообщало, что властям ХМАО удалось мобилизовать почти 40% избирателей на выборах губернатора Тюменской области. На выборах 2018 и 2014 года этот показатель не превышал 35,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным социологов, действующий глава Тюменской области Александр Моор может получить до 69% голосов югорчан. Второе место прочат коммунисту Ивану Левченко, третье — либерал-демократу Денису Садовникову. Список замкнет эсер Владимир Пискайкин. Данные соцопросов опубликовал близкий к департаменту внутренней политики telegram-канал «5-й этаж». «Результаты экзитпола, традиционно проводимого внутриполитическим блоком на выборах регионального и федерального уровня, в течение всего дня 10 сентября фиксировали уверенную победу кандидата от „Единой России“ Александра Моора. Эксперты-социологи прогнозируют, что действующий губернатор Тюменской области получит в Югре 68-69% голосов избирателей. На втором месте, вероятно, окажется кандидат от КПРФ Иван Левченко, на третьем — представитель ЛДПР Денис Садовников, на четвертом — член „Справедливой России — За Правду“ Владимир Пискайкин», — указано в публикации. Такая же расстановка сил в ХМАО была на выборах главы «тюменской матрешки» в 2018 году. В 2014 году кандидат от КПРФ участия в голосовании не принимал, а единоросс Якушев победил кандидатов от ЛДПР и СРЗП с отрывом порядка 80%. «5-й этаж» опубликовал данные соцопросов с оговоркой, что цифры могут варьироваться — часть избирателей предпочитает не раскрывать фамилию кандидата, за которого проголосовали. Ранее URA.RU сообщало, что властям ХМАО удалось мобилизовать почти 40% избирателей на выборах губернатора Тюменской области. На выборах 2018 и 2014 года этот показатель не превышал 35,5%.