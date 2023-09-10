Полковник Макгрегор указал на желание ВСУ избавиться от Зеленского

11 сентября 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского приходится круглосуточно охранять из-за возможных покушений ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Охрана президента Украины Владимира Зеленского работает круглосуточно из-за возможных попыток покушений со стороны ВСУ. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского», — сообщил Макгрегор на своем Youtube-канале . По мнению политика, причиной этого является предательство Зеленским своих прежних покровителей в пользу западных. «Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа», — уточнил Макгрегор. По его мнению, это произошло в то время, когда был арестован бизнесмен Игорь Коломойский, способствующий политической карьере Зеленского. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский обещал еще в предвыборный период разобраться со всеми олигархами. Но из-за отсутствия продвижений на фронте он решили ударить по внутреннему врагу. Также олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста.

Охрана президента Украины Владимира Зеленского работает круглосуточно из-за возможных попыток покушений со стороны ВСУ. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Сейчас очень много обсуждений в самой Украине, в украинских вооруженных силах о том, чтобы избавиться от Зеленского», — сообщил Макгрегор на своем Youtube-канале. По мнению политика, причиной этого является предательство Зеленским своих прежних покровителей в пользу западных. «Это трагическое стечение обстоятельств, которое я никак иначе не могу объяснить, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа», — уточнил Макгрегор. По его мнению, это произошло в то время, когда был арестован бизнесмен Игорь Коломойский, способствующий политической карьере Зеленского. Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский обещал еще в предвыборный период разобраться со всеми олигархами. Но из-за отсутствия продвижений на фронте он решили ударить по внутреннему врагу. Также олигарх Игорь Коломойский, который в 2019 году помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, отказался вносить залог после ареста.