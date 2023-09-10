«Новые люди» получили первый мандат в муниципалитетах Пермского края

11 сентября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Кандидат от «Новых людей» выиграл всего 14 голосов Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель местного отделения партии «Новые люди» в Чайковском Николай Богданов стал депутатом окружной думы. Он выиграл выборы в округе №24 у директора КУП «Жилищно-коммунального хозяйства администрации Чайковского» Андрея Герасимова. Это первый депутатский мандат, который «Новые люди» получили в муниципалитетах Прикамья. «Герасимов Андрей Владимирович, „Единая Россия“, — 39,54% Богданов Николай Михайлович, „Новые люди“ — 41,08%», — говорится на портале ГАС «Выборы». Богданов набрал на 14 голосов больше, чем Герасимов. Преподаватель ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Александр Тельнов (КПРФ) получил 14,10% голосов, предприниматель из Куединского округа Анна Петрова («Справедливая Россия») — 1,21%, безработный Максим Городилов (ЛДПР) — 0,99% Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в думу Чайковского впервые за несколько лет ни одного мандата не получили коммунисты. Но присущий округу протест может уйти в подполье.

Руководитель местного отделения партии «Новые люди» в Чайковском Николай Богданов стал депутатом окружной думы. Он выиграл выборы в округе №24 у директора КУП «Жилищно-коммунального хозяйства администрации Чайковского» Андрея Герасимова. Это первый депутатский мандат, который «Новые люди» получили в муниципалитетах Прикамья. «Герасимов Андрей Владимирович, „Единая Россия“, — 39,54% Богданов Николай Михайлович, „Новые люди“ — 41,08%», — говорится на портале ГАС «Выборы». Богданов набрал на 14 голосов больше, чем Герасимов. Преподаватель ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Александр Тельнов (КПРФ) получил 14,10% голосов, предприниматель из Куединского округа Анна Петрова («Справедливая Россия») — 1,21%, безработный Максим Городилов (ЛДПР) — 0,99% Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в думу Чайковского впервые за несколько лет ни одного мандата не получили коммунисты. Но присущий округу протест может уйти в подполье.