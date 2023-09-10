Ставленник «Сургутнефтегаза» победил на довыборах в думу Сургута

Андрей Саликов получит вакантный мандат в думе Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Ставленник «Сургутнефтегаза» и кандидат от ЕР Андрей Саликов победил на довыборах в думу Сургута. Данные об этом опубликованы на сайте городского избиркома.

После обработки данных на пяти избирательных участках Саликов набрал 2042 голоса. На втором месте — член КПРФ Надежда Болдырева, в ее активе 890 голосов избирателей. На третьем месте представитель «Партии пенсионеров» Кирилл Акинцев, собравший в свою поддержку 508 голосов. Теперь Саликов займет в гордуме кресло депутата Надежды Краснояровой, сменившей место жительства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на выборы губернатора Тюменской области и довыборы в гордуму пришла треть избирателей. Общая явка составила в крупнейшем городе ХМАО составила 33,11%.