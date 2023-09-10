Ставленник «Сургутнефтегаза» победил на довыборах в думу Сургута

Ставленник «Сургутнефтегаза» и кандидат от ЕР Андрей Саликов победил на довыборах в думу Сургута. Данные об этом опубликованы на сайте городского избиркома.
После обработки данных на пяти избирательных участках Саликов набрал 2042 голоса. На втором месте — член КПРФ Надежда Болдырева, в ее активе 890 голосов избирателей. На третьем месте представитель «Партии пенсионеров» Кирилл Акинцев, собравший в свою поддержку 508 голосов. Теперь Саликов займет в гордуме кресло депутата Надежды Краснояровой, сменившей место жительства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на выборы губернатора Тюменской области и довыборы в гордуму пришла треть избирателей. Общая явка составила в крупнейшем городе ХМАО составила 33,11%.
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