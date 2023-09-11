В ХМАО завершили подсчет голосов на выборах тюменского губернатора. Инсайд

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За Александра Моора проголосовало более 76% югорчан
За Александра Моора проголосовало более 76% югорчан Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В ХМАО завершили подсчет голосов на выборах главы Тюменской области. Как рассказал корреспонденту URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, действующий губернатор Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов, а явка составила 40,5% избирателей.

«В ХМАО завершили подсчет голосов на выборах тюменского губернатора. Действующий глава Тюменской области Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов. Югра показала беспрецедентную явку — в выборах „тюменской матрешки“ приняло участие 40,5% избирателей», — сообщает инсайдер.

В 2018 году Моор победил, набрав 44,9% голосов. Максимальная явка на прошлых выборах главы Тюменской области в Югре не превышала 35,5% — это показатели избирательных кампаний 2018 и 2014 года.

На портале ГАС «Выборы» на момент публикации новости указаны данные на 01:12 11 сентября. Согласно этим данным, Моор набрал 76,17%. Другие кандидаты показали более скромные результаты. За коммуниста Ивана Левченко проголосовали 10,11% югорчан, за либерал-демократа Дениса Садовникова — 7,84%. Меньше всех набрал справедливоросс Владимир Пискайкин — 3,86%. Официальные итоги выборов избирком ХМАО планирует подвести ближе к обеду 11 сентября.

Ранее URA.RU писало, что сенсационных результатов на выборах Моору помогла добиться губернатор Югры Наталья Комарова. Для этого кандидату пришлось пересмотреть стратегию предвыборной кампании.

Подсчет голосов избирателей в ХМАО завершен
Подсчет голосов избирателей в ХМАО завершен
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В ХМАО завершили подсчет голосов на выборах главы Тюменской области. Как рассказал корреспонденту URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, действующий губернатор Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов, а явка составила 40,5% избирателей. «В ХМАО завершили подсчет голосов на выборах тюменского губернатора. Действующий глава Тюменской области Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов. Югра показала беспрецедентную явку — в выборах „тюменской матрешки“ приняло участие 40,5% избирателей», — сообщает инсайдер. В 2018 году Моор победил, набрав 44,9% голосов. Максимальная явка на прошлых выборах главы Тюменской области в Югре не превышала 35,5% — это показатели избирательных кампаний 2018 и 2014 года. На портале ГАС «Выборы» на момент публикации новости указаны данные на 01:12 11 сентября. Согласно этим данным, Моор набрал 76,17%. Другие кандидаты показали более скромные результаты. За коммуниста Ивана Левченко проголосовали 10,11% югорчан, за либерал-демократа Дениса Садовникова — 7,84%. Меньше всех набрал справедливоросс Владимир Пискайкин — 3,86%. Официальные итоги выборов избирком ХМАО планирует подвести ближе к обеду 11 сентября. Ранее URA.RU писало, что сенсационных результатов на выборах Моору помогла добиться губернатор Югры Наталья Комарова. Для этого кандидату пришлось пересмотреть стратегию предвыборной кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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