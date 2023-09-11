Россиян предупредили о подорожании пива и газировки

«Коммерсант»: в России вырастет стоимость пива и безалкогольных напитков
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Производитель алюминиевых банок повысил цены на продукцию Фото:

Группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, планирует повышение цен. Так, производители пива и безалкогольных напитков будут вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России „Арнест Упаковочные Решения“ уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — пишет газета, ссылаясь на уведомление компании. В обращении объясняют, что такая мера вызвана затратами на локализацию IT-инфраструктуры, а также ростом курса доллара и цен на оборудование.

Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский сообщил, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. По его словам, вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров.

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Группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, планирует повышение цен. Так, производители пива и безалкогольных напитков будут вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России „Арнест Упаковочные Решения“ уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — пишет газета, ссылаясь на уведомление компании. В обращении объясняют, что такая мера вызвана затратами на локализацию IT-инфраструктуры, а также ростом курса доллара и цен на оборудование. Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский сообщил, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. По его словам, вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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