Россиян предупредили о подорожании пива и газировки

Группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, планирует повышение цен. Так, производители пива и безалкогольных напитков будут вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России „Арнест Упаковочные Решения“ уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — пишет газета, ссылаясь на уведомление компании. В обращении объясняют, что такая мера вызвана затратами на локализацию IT-инфраструктуры, а также ростом курса доллара и цен на оборудование.
Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский сообщил, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. По его словам, вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров.
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