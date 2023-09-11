Россиян предупредили о подорожании пива и газировки

«Коммерсант»: в России вырастет стоимость пива и безалкогольных напитков

11 сентября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Производитель алюминиевых банок повысил цены на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, планирует повышение цен. Так, производители пива и безалкогольных напитков будут вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России „Арнест Упаковочные Решения“ уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — пишет газета, ссылаясь на уведомление компании. В обращении объясняют, что такая мера вызвана затратами на локализацию IT-инфраструктуры, а также ростом курса доллара и цен на оборудование. Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский сообщил, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. По его словам, вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров.

Группа «Арнест», которая выкупила заводы алюминиевой банки у американской Ball в РФ, планирует повышение цен. Так, производители пива и безалкогольных напитков будут вынуждены увеличить стоимость продукции из-за роста расходов. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России „Арнест Упаковочные Решения“ уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — пишет газета, ссылаясь на уведомление компании. В обращении объясняют, что такая мера вызвана затратами на локализацию IT-инфраструктуры, а также ростом курса доллара и цен на оборудование. Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский сообщил, что цены на продукты в России в ближайшее время поднимутся на 10-20%. По его словам, вмешательство государства приведет еще большему удорожанию товаров.