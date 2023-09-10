10 сентября 2023

Вице-премьер Новак провел совещание по празднованию юбилея Нового Уренгоя

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Александр Новак провел совещание по организации 50-летнего юбилея Нового Уренгоя Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 10 сентября прошло совещание по подготовке к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Его провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак, сообщил глава комитета по экологии в Госдуме РФ Дмитрий Кобылкин.

«В Салехарде под председательством вице-премьера России Александра Новака и с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова провели совещания по подготовке 50-летия со дня основания города Новый Уренгой», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Кобылкин.

Политики осмотрели строящийся храмовый комплекс Преображения Господня. Работы близятся к завершению, архитектура нового собора уже стала украшением окружной столицы.

Ранее URA.RU рассказало, что Александр Новак отвечает за организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя. На совещании также обсуждались вопросы проведения догазификации в округе.

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В Салехарде (ЯНАО) 10 сентября прошло совещание по подготовке к празднованию 50-летия Нового Уренгоя. Его провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак, сообщил глава комитета по экологии в Госдуме РФ Дмитрий Кобылкин. «В Салехарде под председательством вице-премьера России Александра Новака и с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова провели совещания по подготовке 50-летия со дня основания города Новый Уренгой», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Кобылкин. Политики осмотрели строящийся храмовый комплекс Преображения Господня. Работы близятся к завершению, архитектура нового собора уже стала украшением окружной столицы. Ранее URA.RU рассказало, что Александр Новак отвечает за организацию 50-летнего юбилея Нового Уренгоя. На совещании также обсуждались вопросы проведения догазификации в округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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