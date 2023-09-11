FT: НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свыше 40 тысяч военных примут участие в учениях НАТО, пишет FT
Свыше 40 тысяч военных примут участие в учениях НАТО, пишет FT Фото:

Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Они будут направлены на отработку отражения возможной «российской агрессии». Об этом пишет газета Financial Times.

«НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военные альянса будут отрабатывать отражение «российской агрессии».

В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства. Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете.

Ранее сообщалось, что проведение учений НАТО в Балтийском море может говорить о подготовке возможной войны против России. Также известно о проведении совместных военных учебных мероприятий между США и Арменией. Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле, сообщает А42.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Они будут направлены на отработку отражения возможной «российской агрессии». Об этом пишет газета Financial Times. «НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военные альянса будут отрабатывать отражение «российской агрессии». В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства. Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете. Ранее сообщалось, что проведение учений НАТО в Балтийском море может говорить о подготовке возможной войны против России. Также известно о проведении совместных военных учебных мероприятий между США и Арменией. Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле, сообщает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...