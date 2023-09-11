FT: НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

11 сентября 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Свыше 40 тысяч военных примут участие в учениях НАТО, пишет FT Фото: Министерство обороны Великобритании Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Они будут направлены на отработку отражения возможной «российской агрессии». Об этом пишет газета Financial Times. «НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военные альянса будут отрабатывать отражение «российской агрессии». В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства. Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете. Ранее сообщалось, что проведение учений НАТО в Балтийском море может говорить о подготовке возможной войны против России. Также известно о проведении совместных военных учебных мероприятий между США и Арменией. Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле, сообщает А42.

Североатлантический альянс готовится к проведению самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Они будут направлены на отработку отражения возможной «российской агрессии». Об этом пишет газета Financial Times. «НАТО готовит свои крупнейшие совместные командные учения со времен холодной войны в следующем году, собрав более 40 000 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военные альянса будут отрабатывать отражение «российской агрессии». В ходе маневров будет задействовано свыше 50 кораблей и около 41 000 военнослужащих. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. В мероприятиях примет участие 32 государства. Учения пройдут в феврале и марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран, заключили в газете. Ранее сообщалось, что проведение учений НАТО в Балтийском море может говорить о подготовке возможной войны против России. Также известно о проведении совместных военных учебных мероприятий между США и Арменией. Такой шаг со стороны Вашингтона и Еревана вызвал настороженность в Кремле, сообщает А42.