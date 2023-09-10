10 сентября 2023

В тюменском аэропорту задержали три рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, аэропорт, такси, аэропорт рощино, рощино
Задержан вылет рейса из Тюмени в Самару Фото:

В Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Также на онлайн-табло Рощино указано, что с опозданием в областную столицу прилетят рейсы из Антальи и Норильска.

«Рейс Y7 909 Тюмень — Самара. Вылет по расписанию — 18:35, расчетное время вылета — 21:15. Рейс TK 3972 Анталья — Тюмень. Прилет по расписанию — 6:10, расчетное время — 9:26. Рейс Y7 909 Норильск — Тюмень. Прилет по расписанию — 17:35, расчетное время — 20:15», — указано на онлайн-табло аэропорта.

В справочной службе Рощино URA.RU рассказали, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов. Ранее агентство писало, что в Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью на 2,5 часа.

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В Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Также на онлайн-табло Рощино указано, что с опозданием в областную столицу прилетят рейсы из Антальи и Норильска. «Рейс Y7 909 Тюмень — Самара. Вылет по расписанию — 18:35, расчетное время вылета — 21:15. Рейс TK 3972 Анталья — Тюмень. Прилет по расписанию — 6:10, расчетное время — 9:26. Рейс Y7 909 Норильск — Тюмень. Прилет по расписанию — 17:35, расчетное время — 20:15», — указано на онлайн-табло аэропорта. В справочной службе Рощино URA.RU рассказали, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов. Ранее агентство писало, что в Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью на 2,5 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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