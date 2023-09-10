В тюменском аэропорту задержали три рейса

В Тюмени задержали вылет самолета до Самары. Также на онлайн-табло Рощино указано, что с опозданием в областную столицу прилетят рейсы из Антальи и Норильска.
«Рейс Y7 909 Тюмень — Самара. Вылет по расписанию — 18:35, расчетное время вылета — 21:15. Рейс TK 3972 Анталья — Тюмень. Прилет по расписанию — 6:10, расчетное время — 9:26. Рейс Y7 909 Норильск — Тюмень. Прилет по расписанию — 17:35, расчетное время — 20:15», — указано на онлайн-табло аэропорта.
В справочной службе Рощино URA.RU рассказали, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов. Ранее агентство писало, что в Тюмени задержали вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью на 2,5 часа.
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