Участковый выстрелил в пермяка, который напал на него с ножом

05 сентября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Сотрудник полиции произвел два прицельных выстрела в нападавшего Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Пермском крае участковому пришлось выстрелить в мужчину, который бросился на стража порядка с ножом. На сайте ГУ МВД края сообщается, что происшествие случилось в селе Орда. Полицейский прибыл на вызов вместе с сотрудником ПДН после звонка в полицию местной жительницы 1956 года рождения. Женщина сообщила, что ее избил сын. Прибыв на место вызова, участковый увидел, как из дома выбегает женщина, а следом за ней мужчина с ножом в руке. Испуганная селянка кричала, что сейчас ее убьют. «На неоднократные требования о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал и внезапно бросился в сторону полицейских. При этом он продолжал высказывать угрозы убийством окружающим. В соответствии с законом „О полиции“ участковый уполномоченный произвел из своего табельного оружия несколько предупредительных выстрелов и два прицельных. После этого противоправные действия гражданина были пресечены. С ранением стопы мужчина доставлен в медицинское учреждение», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции выяснили, что нападавший 14 раз привлекался к уголовной ответственности и 113 — к административной. Сейчас в случившемся разбираются следственные органы.

В Пермском крае участковому пришлось выстрелить в мужчину, который бросился на стража порядка с ножом. На сайте ГУ МВД края сообщается, что происшествие случилось в селе Орда. Полицейский прибыл на вызов вместе с сотрудником ПДН после звонка в полицию местной жительницы 1956 года рождения. Женщина сообщила, что ее избил сын. Прибыв на место вызова, участковый увидел, как из дома выбегает женщина, а следом за ней мужчина с ножом в руке. Испуганная селянка кричала, что сейчас ее убьют. «На неоднократные требования о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал и внезапно бросился в сторону полицейских. При этом он продолжал высказывать угрозы убийством окружающим. В соответствии с законом „О полиции“ участковый уполномоченный произвел из своего табельного оружия несколько предупредительных выстрелов и два прицельных. После этого противоправные действия гражданина были пресечены. С ранением стопы мужчина доставлен в медицинское учреждение», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции выяснили, что нападавший 14 раз привлекался к уголовной ответственности и 113 — к административной. Сейчас в случившемся разбираются следственные органы.