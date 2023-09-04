04 сентября 2023

Участковый выстрелил в пермяка, который напал на него с ножом

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Клипарт. ЯНАО, стрельбы, пистолет, служба судебных приставов
Сотрудник полиции произвел два прицельных выстрела в нападавшего Фото:

В Пермском крае участковому пришлось выстрелить в мужчину, который бросился на стража порядка с ножом. На сайте ГУ МВД края сообщается, что происшествие случилось в селе Орда. Полицейский прибыл на вызов вместе с сотрудником ПДН после звонка в полицию местной жительницы 1956 года рождения. Женщина сообщила, что ее избил сын. Прибыв на место вызова, участковый увидел, как из дома выбегает женщина, а следом за ней мужчина с ножом в руке. Испуганная селянка кричала, что сейчас ее убьют.

«На неоднократные требования о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал и внезапно бросился в сторону полицейских. При этом он продолжал высказывать угрозы убийством окружающим. В соответствии с законом „О полиции“ участковый уполномоченный произвел из своего табельного оружия несколько предупредительных выстрелов и два прицельных. После этого противоправные действия гражданина были пресечены. С ранением стопы мужчина доставлен в медицинское учреждение», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции выяснили, что нападавший 14 раз привлекался к уголовной ответственности и 113 — к административной. Сейчас в случившемся разбираются следственные органы.

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В Пермском крае участковому пришлось выстрелить в мужчину, который бросился на стража порядка с ножом. На сайте ГУ МВД края сообщается, что происшествие случилось в селе Орда. Полицейский прибыл на вызов вместе с сотрудником ПДН после звонка в полицию местной жительницы 1956 года рождения. Женщина сообщила, что ее избил сын. Прибыв на место вызова, участковый увидел, как из дома выбегает женщина, а следом за ней мужчина с ножом в руке. Испуганная селянка кричала, что сейчас ее убьют. «На неоднократные требования о прекращении противоправных действий злоумышленник не реагировал и внезапно бросился в сторону полицейских. При этом он продолжал высказывать угрозы убийством окружающим. В соответствии с законом „О полиции“ участковый уполномоченный произвел из своего табельного оружия несколько предупредительных выстрелов и два прицельных. После этого противоправные действия гражданина были пресечены. С ранением стопы мужчина доставлен в медицинское учреждение», — информирует ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции выяснили, что нападавший 14 раз привлекался к уголовной ответственности и 113 — к административной. Сейчас в случившемся разбираются следственные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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