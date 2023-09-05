Пермяк ударил ножом подругу, чтобы заставить ее обратиться к врачу

06 сентября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел отправить свою пассию в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края напал с ножом на свою возлюбленную, потому что она отказывалась ехать в больницу. Таким образом мужчина хотел спровоцировать сожительницу на обращение к врачам. За это мужчину отправили в колонию на семь лет, сообщили в Кизеловском городском суде. В день преступления пермяк и его сожительница находились дома. Мужчина распивал алкоголь, а его возлюбленная лежала на диване. Он стал советовать женщине обратиться к врачам, поскольку она плохо себя чувствовала, но его пассия отказывалась. «Разозлившись, что сожительница его не слушает, мужчина взял нож и ударил свою любимую в спину. Женщина вскочила и выбежала в подъезд, но пермяк догнал ее, затащил обратно в квартиру, уложил на диван и вызвал скорую помощь», — говорится в решении Кизеловского городского суда, рассматривавшего уголовное дело в отношении преступника. Прибывшим на место врачам скорой помощи пермяк сказал, что не знает, кто «подрезал» его спутницу жизни. Медики пытались оказать помощь пострадавшей женщине, но она скончалась в больнице, а на пермяка завели уголовное дело по статье «Убийство». В суде мужчина признался в содеянном, но настаивал, что не планировал убивать свою любимую, он лишь хотел, чтобы она обратилась к врачам. Суд признал пермяка виновным, следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Пермского края напал с ножом на свою возлюбленную, потому что она отказывалась ехать в больницу. Таким образом мужчина хотел спровоцировать сожительницу на обращение к врачам. За это мужчину отправили в колонию на семь лет, сообщили в Кизеловском городском суде. В день преступления пермяк и его сожительница находились дома. Мужчина распивал алкоголь, а его возлюбленная лежала на диване. Он стал советовать женщине обратиться к врачам, поскольку она плохо себя чувствовала, но его пассия отказывалась. «Разозлившись, что сожительница его не слушает, мужчина взял нож и ударил свою любимую в спину. Женщина вскочила и выбежала в подъезд, но пермяк догнал ее, затащил обратно в квартиру, уложил на диван и вызвал скорую помощь», — говорится в решении Кизеловского городского суда, рассматривавшего уголовное дело в отношении преступника. Прибывшим на место врачам скорой помощи пермяк сказал, что не знает, кто «подрезал» его спутницу жизни. Медики пытались оказать помощь пострадавшей женщине, но она скончалась в больнице, а на пермяка завели уголовное дело по статье «Убийство». В суде мужчина признался в содеянном, но настаивал, что не планировал убивать свою любимую, он лишь хотел, чтобы она обратилась к врачам. Суд признал пермяка виновным, следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима.