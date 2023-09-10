Пермские власти борются за возращение из украинского плена 8 земляков

11 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Пермские власти ведет переговоры с украинской стороной о возвращении на на родину пленных военнослужащих Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В плену на Украине находятся восемь военнослужащих из Пермского края. Еще 39 человек числятся, как пропавшие без вести. Такие цифры URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Омбудсмен подчеркнул, что аппарат уполномоченного «располагает только теми сведениями, которые поступили от родственников». «Сегодня в работе у нас 39 заявлений по пропавшим без вести и восемь заявлений от родственников военнослужащих, находящихся в плену. Переговорные процессы с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются. Каждое обращение находится на отдельном контроле, мы собираем копии документов, предметно взаимодействуем со специально созданной контактной группой при федеральном Уполномоченном, Минобороны и международным комитетом Красного Креста», — сообщил Сапко. В августе в аппарате пермского омбудсмена заявляли о 32 пропавших без вести в зоне СВО пермяках и семи военнослужащих, находящихся в плену у Вооруженных сил Украины. Также Сапко отмечал, что из плена удалось вызволить 11 прикамцев.

В плену на Украине находятся восемь военнослужащих из Пермского края. Еще 39 человек числятся, как пропавшие без вести. Такие цифры URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Омбудсмен подчеркнул, что аппарат уполномоченного «располагает только теми сведениями, которые поступили от родственников». «Сегодня в работе у нас 39 заявлений по пропавшим без вести и восемь заявлений от родственников военнослужащих, находящихся в плену. Переговорные процессы с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются. Каждое обращение находится на отдельном контроле, мы собираем копии документов, предметно взаимодействуем со специально созданной контактной группой при федеральном Уполномоченном, Минобороны и международным комитетом Красного Креста», — сообщил Сапко. В августе в аппарате пермского омбудсмена заявляли о 32 пропавших без вести в зоне СВО пермяках и семи военнослужащих, находящихся в плену у Вооруженных сил Украины. Также Сапко отмечал, что из плена удалось вызволить 11 прикамцев.