10 сентября 2023
09 сентября 2023

Пермские власти борются за возращение из украинского плена 8 земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Пермские власти ведет переговоры с украинской стороной о возвращении на на родину пленных военнослужащих Фото:
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В плену на Украине находятся восемь военнослужащих из Пермского края. Еще 39 человек числятся, как пропавшие без вести. Такие цифры URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Омбудсмен подчеркнул, что аппарат уполномоченного «располагает только теми сведениями, которые поступили от родственников».

«Сегодня в работе у нас 39 заявлений по пропавшим без вести и восемь заявлений от родственников военнослужащих, находящихся в плену. Переговорные процессы с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются. Каждое обращение находится на отдельном контроле, мы собираем копии документов, предметно взаимодействуем со специально созданной контактной группой при федеральном Уполномоченном, Минобороны и международным комитетом Красного Креста», — сообщил Сапко.

В августе в аппарате пермского омбудсмена заявляли о 32 пропавших без вести в зоне СВО пермяках и семи военнослужащих, находящихся в плену у Вооруженных сил Украины. Также Сапко отмечал, что из плена удалось вызволить 11 прикамцев.

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В плену на Украине находятся восемь военнослужащих из Пермского края. Еще 39 человек числятся, как пропавшие без вести. Такие цифры URA.RU сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Омбудсмен подчеркнул, что аппарат уполномоченного «располагает только теми сведениями, которые поступили от родственников». «Сегодня в работе у нас 39 заявлений по пропавшим без вести и восемь заявлений от родственников военнослужащих, находящихся в плену. Переговорные процессы с украинской стороной по вопросу обмена пленными продолжаются. Каждое обращение находится на отдельном контроле, мы собираем копии документов, предметно взаимодействуем со специально созданной контактной группой при федеральном Уполномоченном, Минобороны и международным комитетом Красного Креста», — сообщил Сапко. В августе в аппарате пермского омбудсмена заявляли о 32 пропавших без вести в зоне СВО пермяках и семи военнослужащих, находящихся в плену у Вооруженных сил Украины. Также Сапко отмечал, что из плена удалось вызволить 11 прикамцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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