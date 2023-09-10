В Нижневартовске авторитетный бизнесмен Петерман не смог расширить пул своих депутатов в гордуме

В ХМАО бизнесмен Петерман не смог расширить пул своих депутатов в гордуме

11 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Его кандидат не смог занять первое место по числу голосов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске авторитетный бизнесмен Александр Петерман не смог расширить пул своих депутатов в гордуме. Его протеже, кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей Целищев, несмотря на скандальную избирательную кампанию, проиграл выборы единороссу Руслан Куштанову, тренеру олимпийского чемпиона, которого продвигали власти муниципалитета. Итоги выборов опубликованы на сайте окружного избиркома. «Куштанов Руслан (ЕР) — 705 голосов. Целищев Сергей („Партия пенсионеров“) — 321 голос. Волкова Ксения „Новые люди“ — 163 голоса. Шарандир Николай (КПРФ) — 144 голоса. Царев Дмитрий (самовыдвижение) — 72 голоса», — опубликовал ТИК результаты голосования на четырех участках. Куштанову удалось заручиться поддержкой вдвое большего числа избирателей. Тем не менее, в «Партии пенсионеров» не считают это поражением — Целищев занял второе место, оставив позади кандидатов от КПРФ и «Новых людей». В реготделении заявили, что будут готовиться к следующим полномасштабным выборам в муниципальную думу. Ранее URA.RU писало, что глава скандально известной корпорации «Славтэк», снял с довыборов в думу Нижневартовска своего кандидата. Подконтрольная ему блогер Айгуль Хисматова, сделавшая себе имя на критике властей, отказалась от участия в избирательной кампании.

В Нижневартовске авторитетный бизнесмен Александр Петерман не смог расширить пул своих депутатов в гордуме. Его протеже, кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей Целищев, несмотря на скандальную избирательную кампанию, проиграл выборы единороссу Руслан Куштанову, тренеру олимпийского чемпиона, которого продвигали власти муниципалитета. Итоги выборов опубликованы на сайте окружного избиркома. «Куштанов Руслан (ЕР) — 705 голосов. Целищев Сергей („Партия пенсионеров“) — 321 голос. Волкова Ксения „Новые люди“ — 163 голоса. Шарандир Николай (КПРФ) — 144 голоса. Царев Дмитрий (самовыдвижение) — 72 голоса», — опубликовал ТИК результаты голосования на четырех участках. Куштанову удалось заручиться поддержкой вдвое большего числа избирателей. Тем не менее, в «Партии пенсионеров» не считают это поражением — Целищев занял второе место, оставив позади кандидатов от КПРФ и «Новых людей». В реготделении заявили, что будут готовиться к следующим полномасштабным выборам в муниципальную думу. Ранее URA.RU писало, что глава скандально известной корпорации «Славтэк», снял с довыборов в думу Нижневартовска своего кандидата. Подконтрольная ему блогер Айгуль Хисматова, сделавшая себе имя на критике властей, отказалась от участия в избирательной кампании.