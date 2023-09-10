Ветераны ФСБ Кургана почтили память Дзержинского и рассказали о его борьбе с беспризорностью. Видео

Бывшие сотрудники ФСБ Кургана почтили память Дзержинского

11 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Офицеры запаса УФСБ Курганской области рассказали кадетам, как Дзержинский боролся с беспризорностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане почтить память борца с беспризорностью и революционера Феликса Дзержинского в 146-ю годовщину со дня его рождения пришли ветераны, сотрудники УФСБ, курсанты и кадеты. Об сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Имя Дзержинского ассоциируется прежде всего с основанием такой мощной структуры как ВЧК. В одном из своих документов он писал, что ему очень больно видеть детей, измученных отсутствием воспитания. Поэтому огромные усилия именно были приложены им в борьбе с детской беспризорностью», — рассказал председатель совета ветеранов УФСБ по Курганской области Виктор Дрогаев. Сегодня 11 сентября исполняется 146 лет со дня рождения «рыцаря революции». К юным участникам мероприятия также обратились другие представители и ветераны ФСБ. «Дзержинский являлся примером для тех, кто обеспечивает порядок и безопасность нашего государства. И хотелось бы этот символ преподать вам молодым, которые в будущем станут сотрудниками служб безопасности, правопорядка и охраны России. Также к курсантам и кадетам обратился полковник, присутствовавший на мероприятии «Дзержинский решил не пугать бездомных детей, а посвятил им свое время, поверил им, и они не подвели его в 45 году и взяли Берлин», — добавил он. Председатель ВЧК при СНК РСФСР Феликс Дзержинский, вошедший в историю, как «железный рыцарь революции», скоропостижно скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Его память чтят каждый год в Кургане в день его рождения 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане почтить память борца с беспризорностью и революционера Феликса Дзержинского в 146-ю годовщину со дня его рождения пришли ветераны, сотрудники УФСБ, курсанты и кадеты. Об сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Имя Дзержинского ассоциируется прежде всего с основанием такой мощной структуры как ВЧК. В одном из своих документов он писал, что ему очень больно видеть детей, измученных отсутствием воспитания. Поэтому огромные усилия именно были приложены им в борьбе с детской беспризорностью», — рассказал председатель совета ветеранов УФСБ по Курганской области Виктор Дрогаев. Сегодня 11 сентября исполняется 146 лет со дня рождения «рыцаря революции». К юным участникам мероприятия также обратились другие представители и ветераны ФСБ. «Дзержинский являлся примером для тех, кто обеспечивает порядок и безопасность нашего государства. И хотелось бы этот символ преподать вам молодым, которые в будущем станут сотрудниками служб безопасности, правопорядка и охраны России. Также к курсантам и кадетам обратился полковник, присутствовавший на мероприятии «Дзержинский решил не пугать бездомных детей, а посвятил им свое время, поверил им, и они не подвели его в 45 году и взяли Берлин», — добавил он. Председатель ВЧК при СНК РСФСР Феликс Дзержинский, вошедший в историю, как «железный рыцарь революции», скоропостижно скончался 20 июля 1926 года в возрасте 48 лет. Его память чтят каждый год в Кургане в день его рождения 11 сентября.