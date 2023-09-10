УФАС проконтролирует стоимость топлива в Челябинской области

11 сентября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

На повышение стоимости топлива пожаловались аграрии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Челябинская антимонопольная служба проконтролирует стоимость топлива, продаваемое нефтебазами участникам мелкооптовой торговли в регионе: аграриям, строительным компаниям и независимым АЗС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы. Там отметили, что такое указание получено из центрально аппарата службы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. На увеличение стоимости топлива ранее пожаловались представители сельхозпредприятий. По их словам, цены выросли на 20%.

Челябинская антимонопольная служба проконтролирует стоимость топлива, продаваемое нефтебазами участникам мелкооптовой торговли в регионе: аграриям, строительным компаниям и независимым АЗС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы. Там отметили, что такое указание получено из центрально аппарата службы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. На увеличение стоимости топлива ранее пожаловались представители сельхозпредприятий. По их словам, цены выросли на 20%.