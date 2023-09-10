10 сентября 2023

УФАС проконтролирует стоимость топлива в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заправка Газпром. Ханты-Мансийск, бензин, топливо
На повышение стоимости топлива пожаловались аграрии Фото:

Челябинская антимонопольная служба проконтролирует стоимость топлива, продаваемое нефтебазами участникам мелкооптовой торговли в регионе: аграриям, строительным компаниям и независимым АЗС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Челябинское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы.

Там отметили, что такое указание получено из центрально аппарата службы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

На увеличение стоимости топлива ранее пожаловались представители сельхозпредприятий. По их словам, цены выросли на 20%.

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Челябинская антимонопольная служба проконтролирует стоимость топлива, продаваемое нефтебазами участникам мелкооптовой торговли в регионе: аграриям, строительным компаниям и независимым АЗС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы. Там отметили, что такое указание получено из центрально аппарата службы. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. На увеличение стоимости топлива ранее пожаловались представители сельхозпредприятий. По их словам, цены выросли на 20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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