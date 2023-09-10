Приставы Курганской области выдворили из России более двухсот нелегальных мигрантов

Курганские приставы выдворили из России более двухсот нелегальных мигрантов

11 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Приставы задержали в пять раз больше мигрантов-нелегалов по сравнению с прошлым годом за аналогичный период (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU Сотрудники УФССП России по Курганской области отправили из страны 215 иностранных граждан, которые нарушили условия пребывания на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «За восемь месяцев сотрудники УФССП России по Курганской области выдворили из страны 215 иностранных граждан, нарушивших условия пребывания на территории Российской Федерации», — сообщается на сайте. По данным ведомства, в прошлом году за такой же период было выявлено в 5 раз меньше мигрантов-нелегалов. Рост количества выявленных нелегалов связывают с усилением миграционного контроля со стороны ответственных служб и их взаимодействием с правоохранительными органами. Задержанных мигрантов отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан, расположенный в Кургане. После приобретения для них проездных документов, судебные приставы отделения специального назначения сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, где граждан передают пограничным службам. Согласно информации ведомства, на этот раз иностранцы возвращались домой в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после проверки рабочих на стройке полиция нашла незаконных мигрантов. Граждане республики Узбекистан были отправлены домой из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники УФССП России по Курганской области отправили из страны 215 иностранных граждан, которые нарушили условия пребывания на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «За восемь месяцев сотрудники УФССП России по Курганской области выдворили из страны 215 иностранных граждан, нарушивших условия пребывания на территории Российской Федерации», — сообщается на сайте. По данным ведомства, в прошлом году за такой же период было выявлено в 5 раз меньше мигрантов-нелегалов. Рост количества выявленных нелегалов связывают с усилением миграционного контроля со стороны ответственных служб и их взаимодействием с правоохранительными органами. Задержанных мигрантов отправляют в Центр временного содержания иностранных граждан, расположенный в Кургане. После приобретения для них проездных документов, судебные приставы отделения специального назначения сопровождают их до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, где граждан передают пограничным службам. Согласно информации ведомства, на этот раз иностранцы возвращались домой в Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после проверки рабочих на стройке полиция нашла незаконных мигрантов. Граждане республики Узбекистан были отправлены домой из России.