10 сентября 2023

В Тюмени банкротят владельца компаний-подрядчиков крупного нефтяного бизнеса. Скрин

«Газпром энергосбыт» выставил иск о банкротстве против тюменской ООО «Дон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания, связанная с поставщиком мобильных вагон-домов для нефтяной промышленности, задолжала за свет более 4,5 млн рублей Фото:

Крупнейший в Тюмени поставщик электроэнергии «Газпром энергосбыт Тюмень» подала банкротный иск против фирмы, которая участвовала в тендерах крупнейших нефтегазодобывающих предприятий России. О том, что у ООО «Дон» есть задолженность перед энергосбытовой компанией, сообщает картотека арбитражных дел.

«Иск №А70-18933/2023, истец — „Газпром энергосбыт Тюмень“, ответчик — ООО „Дон“. Сумма банкротного иска не оглашается. Заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — сообщает электронная картотека.

По данным системы СБИС, на 4 сентября 2023 года долг ООО «Дон» перед истцом превышал 4,5 млн рублей. Также СБИС сообщает, что у компании есть налоговые долги, а операции по счетам приостановлены. ООО «Дон» через директора и учредителя связана с другой компанией, ООО «ЗМК Дон», которая имеет в портфеле десятки исполненных контрактов на выполнение логистических услуг или поставку мобильных конструкций для нужд крупных нефтедобывающих компаний в различных регионах страны.

Ранее URA.RU рассказало о банкротстве еще одной тюменской компании. «Мобильный мир» вызвал недовольство фискалов из-за долга размером 50 тысяч рублей.

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Крупнейший в Тюмени поставщик электроэнергии «Газпром энергосбыт Тюмень» подала банкротный иск против фирмы, которая участвовала в тендерах крупнейших нефтегазодобывающих предприятий России. О том, что у ООО «Дон» есть задолженность перед энергосбытовой компанией, сообщает картотека арбитражных дел. «Иск №А70-18933/2023, истец — „Газпром энергосбыт Тюмень“, ответчик — ООО „Дон“. Сумма банкротного иска не оглашается. Заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — сообщает электронная картотека. По данным системы СБИС, на 4 сентября 2023 года долг ООО «Дон» перед истцом превышал 4,5 млн рублей. Также СБИС сообщает, что у компании есть налоговые долги, а операции по счетам приостановлены. ООО «Дон» через директора и учредителя связана с другой компанией, ООО «ЗМК Дон», которая имеет в портфеле десятки исполненных контрактов на выполнение логистических услуг или поставку мобильных конструкций для нужд крупных нефтедобывающих компаний в различных регионах страны. Ранее URA.RU рассказало о банкротстве еще одной тюменской компании. «Мобильный мир» вызвал недовольство фискалов из-за долга размером 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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