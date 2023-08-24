Налоговики «обиделись» на тюменскую компанию из-за долга в 50 тысяч рублей. Скрин

ФНС Тюмени банкротит коммунального поставщика госучреждений ХМАО
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По данным СБИС, ООО «Мобильный мир» задолжало бюджету чуть больше 50 тысяч рублей Фото:

Тюменские налоговики выступили с иском о банкротстве компании «Мобильный мир», которая несколько лет является одним из ключевых поставщиков коммунальных ресурсов в бюджетные и госучреждения ХМАО. Информация об иске размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело А70-18207/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „мобильный мир“, зарегистрированная на территории г. Тюмени. Сумма иска не называется, заявление принято первой инстанцией, но пока не поступило на рассмотрение», — сообщает картотека.

Система СБИС содержит данные о налоговом долге «Мобильного мира» только за 2021 год — тогда недоплата по НДФЛ составляла около 53 тысяч рублей. данных о налогах и сборах компании в 2023 году в системе СБИС нет, однако сообщается, что общая сумма судебных дел фирмы превышает семь миллионов рублей. Известно так же, что «Мобильный мир» с 2019 года заключил и отработал более 300 контрактов с детскими садами, социальными и государственными структурами ХМАО.

Связаться в руководством ООО «Мобильный мир» на момент публикации не удалось: номер телефона, указанный в СБИС, не отвечает, а указанная на сайте компании почта аннулирована. Ранее агентство сообщило еще об одном крупном банкротстве в Тюменской области.

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Тюменские налоговики выступили с иском о банкротстве компании «Мобильный мир», которая несколько лет является одним из ключевых поставщиков коммунальных ресурсов в бюджетные и госучреждения ХМАО. Информация об иске размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело А70-18207/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „мобильный мир“, зарегистрированная на территории г. Тюмени. Сумма иска не называется, заявление принято первой инстанцией, но пока не поступило на рассмотрение», — сообщает картотека. Система СБИС содержит данные о налоговом долге «Мобильного мира» только за 2021 год — тогда недоплата по НДФЛ составляла около 53 тысяч рублей. данных о налогах и сборах компании в 2023 году в системе СБИС нет, однако сообщается, что общая сумма судебных дел фирмы превышает семь миллионов рублей. Известно так же, что «Мобильный мир» с 2019 года заключил и отработал более 300 контрактов с детскими садами, социальными и государственными структурами ХМАО. Связаться в руководством ООО «Мобильный мир» на момент публикации не удалось: номер телефона, указанный в СБИС, не отвечает, а указанная на сайте компании почта аннулирована. Ранее агентство сообщило еще об одном крупном банкротстве в Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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