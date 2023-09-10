Наблюдателям поступили сотни обращений от свердловчан из-за выборов

11 сентября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Центре общественных наблюдений рассказали, с каким запросом чаще всего обращались свердловчане Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Центр общественных наблюдений Свердловской области в дни выборов (9 и 10 сентября) поступило больше 800 обращений. Большинство из них были связаны с вопросами по поводу дистанционного голосования и с поиском своего избирательного участка. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, передает корреспондент URA.RU. «По выборам регионального уровня поступило 12 обращений. По выборам местного уровня — 825. Тематика обращений — 368 были связаны с участием в дистанционном электронном голосовании, 316 — поиск своего избирательного участка и график его работы, еще 75 обращений было по поводу того, сколько длится голосование. По вопросам агитации было 34 обращения. У нас работал мобильный пункт с наблюдателями, по каждому обращению выезжали и проверяли информацию», — рассказал Левин. Также наблюдателям поступали сообщения о подкупе избирателей, но информация по ним по итогу не подтверждалась. Выборы в Свердловской области прошли 9 и 10 сентября. В частности, депутатов выбрали в думу Екатеринбурга. По результатам обработки бумажных голосов, партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов.

В Центр общественных наблюдений Свердловской области в дни выборов (9 и 10 сентября) поступило больше 800 обращений. Большинство из них были связаны с вопросами по поводу дистанционного голосования и с поиском своего избирательного участка. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, передает корреспондент URA.RU. «По выборам регионального уровня поступило 12 обращений. По выборам местного уровня — 825. Тематика обращений — 368 были связаны с участием в дистанционном электронном голосовании, 316 — поиск своего избирательного участка и график его работы, еще 75 обращений было по поводу того, сколько длится голосование. По вопросам агитации было 34 обращения. У нас работал мобильный пункт с наблюдателями, по каждому обращению выезжали и проверяли информацию», — рассказал Левин. Также наблюдателям поступали сообщения о подкупе избирателей, но информация по ним по итогу не подтверждалась. Выборы в Свердловской области прошли 9 и 10 сентября. В частности, депутатов выбрали в думу Екатеринбурга. По результатам обработки бумажных голосов, партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов.