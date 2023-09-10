10 сентября 2023

Наблюдателям поступили сотни обращений от свердловчан из-за выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, избирательные участки, мониторинг, центр общественного наблюдения, видеонаблюдение, цон, выборы 2023
В Центре общественных наблюдений рассказали, с каким запросом чаще всего обращались свердловчане Фото:
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Выборы-2023

В Центр общественных наблюдений Свердловской области в дни выборов (9 и 10 сентября) поступило больше 800 обращений. Большинство из них были связаны с вопросами по поводу дистанционного голосования и с поиском своего избирательного участка. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, передает корреспондент URA.RU.

«По выборам регионального уровня поступило 12 обращений. По выборам местного уровня — 825. Тематика обращений — 368 были связаны с участием в дистанционном электронном голосовании, 316 — поиск своего избирательного участка и график его работы, еще 75 обращений было по поводу того, сколько длится голосование. По вопросам агитации было 34 обращения. У нас работал мобильный пункт с наблюдателями, по каждому обращению выезжали и проверяли информацию», — рассказал Левин.

Также наблюдателям поступали сообщения о подкупе избирателей, но информация по ним по итогу не подтверждалась. Выборы в Свердловской области прошли 9 и 10 сентября. В частности, депутатов выбрали в думу Екатеринбурга. По результатам обработки бумажных голосов, партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов.

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В Центр общественных наблюдений Свердловской области в дни выборов (9 и 10 сентября) поступило больше 800 обращений. Большинство из них были связаны с вопросами по поводу дистанционного голосования и с поиском своего избирательного участка. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, передает корреспондент URA.RU. «По выборам регионального уровня поступило 12 обращений. По выборам местного уровня — 825. Тематика обращений — 368 были связаны с участием в дистанционном электронном голосовании, 316 — поиск своего избирательного участка и график его работы, еще 75 обращений было по поводу того, сколько длится голосование. По вопросам агитации было 34 обращения. У нас работал мобильный пункт с наблюдателями, по каждому обращению выезжали и проверяли информацию», — рассказал Левин. Также наблюдателям поступали сообщения о подкупе избирателей, но информация по ним по итогу не подтверждалась. Выборы в Свердловской области прошли 9 и 10 сентября. В частности, депутатов выбрали в думу Екатеринбурга. По результатам обработки бумажных голосов, партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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