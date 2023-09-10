Стали известны результаты обработки бумажных голосов на выборы в гордуму Екатеринбурга. Скрин

«Единая Россия» набрала 41,87% голосов на очных выборах в гордуму Екатеринбурга

11 сентября 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов на очном голосовании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 По результатам обработки бумажных голосов на выборы в городскую думу Екатеринбурга партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов. Об этом следует из данных на сайте свердловского избиркома. «Единая Россия» набрала 41,87% (96532), ЛДПР — 14,6% (33651), КПРФ — 12,36% (28485), «Справедливая Россия — за правду» — 11,14%, (25677), «Яблоко» — 9,24% (21296), «Новые люди» — 8,5% (19591), подвели итоги по обработке бумажных бюллетеней на сайте свердловского избиркома. Сейчас данные сводятся с результатами дистанционного электронного голосования. Скрин: ГАС «Выборы»

По результатам обработки бумажных голосов на выборы в городскую думу Екатеринбурга партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов. Об этом следует из данных на сайте свердловского избиркома. «Единая Россия» набрала 41,87% (96532), ЛДПР — 14,6% (33651), КПРФ — 12,36% (28485), «Справедливая Россия — за правду» — 11,14%, (25677), «Яблоко» — 9,24% (21296), «Новые люди» — 8,5% (19591), подвели итоги по обработке бумажных бюллетеней на сайте свердловского избиркома. Сейчас данные сводятся с результатами дистанционного электронного голосования.