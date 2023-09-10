10 сентября 2023

Стали известны результаты обработки бумажных голосов на выборы в гордуму Екатеринбурга. Скрин

«Единая Россия» набрала 41,87% голосов на очных выборах в гордуму Екатеринбурга
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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, подсчет бюллетеней, выборы 2021
Партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов на очном голосовании Фото:
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Выборы-2023

По результатам обработки бумажных голосов на выборы в городскую думу Екатеринбурга партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов. Об этом следует из данных на сайте свердловского избиркома.

«Единая Россия» набрала 41,87% (96532), ЛДПР — 14,6% (33651), КПРФ — 12,36% (28485), «Справедливая Россия — за правду» — 11,14%, (25677), «Яблоко» — 9,24% (21296), «Новые люди» — 8,5% (19591), подвели итоги по обработке бумажных бюллетеней на сайте свердловского избиркома. Сейчас данные сводятся с результатами дистанционного электронного голосования.

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По результатам обработки бумажных голосов на выборы в городскую думу Екатеринбурга партия «Единая Россия» набрала 41,87% голосов. Об этом следует из данных на сайте свердловского избиркома. «Единая Россия» набрала 41,87% (96532), ЛДПР — 14,6% (33651), КПРФ — 12,36% (28485), «Справедливая Россия — за правду» — 11,14%, (25677), «Яблоко» — 9,24% (21296), «Новые люди» — 8,5% (19591), подвели итоги по обработке бумажных бюллетеней на сайте свердловского избиркома. Сейчас данные сводятся с результатами дистанционного электронного голосования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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