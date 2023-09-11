Челябинские села более активно голосовали дистанционно, чем города

Дистанционное голосование пришлось по вкусу людям с сельской пропиской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В селах Челябинской области на выборах 10 сентября избиратели более активно голосовали дистанционно, чем в городах. Об этом на пресс-конференции, организованной ИД «Гранада Пресс» заявил заместитель председателя избирательной комиссии региона Артем Миронов.

«Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Челябинской области применялось в двух территориях — В Магнитогорске и Октябрьском районе. На выборах депутата Октябрьского района дистанционно проголосовало 74 человека. На выборах в совет депутатов Октябрьского сельского поселения дистанционно проголосовали 523 избирателя. На довыборах депутата Магнитогорского собрания отдали голос дистанционно 100 человек», — сообщил Миронов.

По мнению зампреда регионального избиркома, сельские территории проявили большую активность в электронном голосовании в связи с тем, что дистанционно проголосовали люди, прописанные в селе, а проживающие в городах. Он выразил надежду, что на крупных выборах в 2024 году ЦИК разрешит применять ДЭГ на территории всего региона.

На территории региона 10 сентября разыгрывался 91 депутатский мандат городских, районных и сельских депутатов в двадцати муниципалитетах. В целом из 91 мандата два замещены самовыдвиженцами, два мандата получили кандидаты от партии «Справедливая Россия», остальные получили представители «Единой России».