09 сентября 2023

Участки для голосования в Челябинской области закрылись

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, избирателный участок, бюллетень, выборы 2021
Комиссии начали подсчет голосов Фото:
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Выборы-2023

В Челябинской области закрылись участки для голосования на выборах депутатов. Начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

«Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Голосование завершено», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.

Выборы проходили в 20 муниципальных образованиях Челябинской области. Следить за подсчетом голосов и подведением итогов будут 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и общественной палатой Челябинской области.

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В Челябинской области закрылись участки для голосования на выборах депутатов. Начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. «Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Голосование завершено», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Выборы проходили в 20 муниципальных образованиях Челябинской области. Следить за подсчетом голосов и подведением итогов будут 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и общественной палатой Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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