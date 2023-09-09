Участки для голосования в Челябинской области закрылись

10 сентября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Комиссии начали подсчет голосов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Челябинской области закрылись участки для голосования на выборах депутатов. Начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. «Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Голосование завершено», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Выборы проходили в 20 муниципальных образованиях Челябинской области. Следить за подсчетом голосов и подведением итогов будут 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и общественной палатой Челябинской области.

В Челябинской области закрылись участки для голосования на выборах депутатов. Начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. «Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Голосование завершено», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. Выборы проходили в 20 муниципальных образованиях Челябинской области. Следить за подсчетом голосов и подведением итогов будут 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и общественной палатой Челябинской области.