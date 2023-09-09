Участки для голосования в Челябинской области закрылись

Комиссии начали подсчет голосов
новость из сюжетаВыборы-2023
В Челябинской области закрылись участки для голосования на выборах депутатов. Начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.
«Ровно в 20:00 все избирательные участки закрылись. Голосование завершено», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.
Выборы проходили в 20 муниципальных образованиях Челябинской области. Следить за подсчетом голосов и подведением итогов будут 390 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрированными кандидатами и общественной палатой Челябинской области.
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