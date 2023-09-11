Губернатор Махонин оценил памятник в пермском городе, который помогал фронту

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Махонин заявил, что подобная стела в Перми уже в процессе строительства Фото:

В Лысьве (Пермский край) открыли стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Такой статус получили города Пермь и Лысьва за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Дмитрий Махонин.

«Накануне в Лысьве открылся памятный монумент в честь присвоения почетного звания „Город трудовой доблести“. Вклад лысьвенцев в Победу неоценим. Это звание — память бессмертному подвигу наших предков и напоминание всем следующим поколениям», — написал губернатор. Он добавил, что такого звания достоин весь Пермский край.

На местном металлургическом заводе в годы Великой Отечественной войны делали легендарные каски СШ-40 для советских солдат. За период войны на предприятии было произведено более 10,5 млн касок. Также здесь делали армейские котелки, корпуса фугасных авиабомб, снаряды и взрыватели. Из города на фронт ушли тысячи мужчин, а для военных все нужное оборудование производили на заводах часто женщины и дети.

Махонин отметил, что сейчас в Перми продолжается работа по созданию стелы трудовой доблести в Перми. На площади Карла Маркса строители продолжают выкладывать гранитное покрытие, уже возвели стену амфитеатра и скоро начнут создавать мозаику на его стенах. На данный момент все готово для установки самой стелы, работы планируется завершить уже в октябре. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Города трудовой доблести» Перми в 2020 году. Через год такой же статус был присвоен Лысьве.

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В Лысьве (Пермский край) открыли стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Такой статус получили города Пермь и Лысьва за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Дмитрий Махонин. «Накануне в Лысьве открылся памятный монумент в честь присвоения почетного звания „Город трудовой доблести“. Вклад лысьвенцев в Победу неоценим. Это звание — память бессмертному подвигу наших предков и напоминание всем следующим поколениям», — написал губернатор. Он добавил, что такого звания достоин весь Пермский край. На местном металлургическом заводе в годы Великой Отечественной войны делали легендарные каски СШ-40 для советских солдат. За период войны на предприятии было произведено более 10,5 млн касок. Также здесь делали армейские котелки, корпуса фугасных авиабомб, снаряды и взрыватели. Из города на фронт ушли тысячи мужчин, а для военных все нужное оборудование производили на заводах часто женщины и дети. Махонин отметил, что сейчас в Перми продолжается работа по созданию стелы трудовой доблести в Перми. На площади Карла Маркса строители продолжают выкладывать гранитное покрытие, уже возвели стену амфитеатра и скоро начнут создавать мозаику на его стенах. На данный момент все готово для установки самой стелы, работы планируется завершить уже в октябре. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Города трудовой доблести» Перми в 2020 году. Через год такой же статус был присвоен Лысьве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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