Губернатор Махонин оценил памятник в пермском городе, который помогал фронту

Махонин заявил, что подобная стела в Перми уже в процессе строительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) открыли стелу в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Такой статус получили города Пермь и Лысьва за огромный вклад в победу СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава региона Дмитрий Махонин.

«Накануне в Лысьве открылся памятный монумент в честь присвоения почетного звания „Город трудовой доблести“. Вклад лысьвенцев в Победу неоценим. Это звание — память бессмертному подвигу наших предков и напоминание всем следующим поколениям», — написал губернатор. Он добавил, что такого звания достоин весь Пермский край.

На местном металлургическом заводе в годы Великой Отечественной войны делали легендарные каски СШ-40 для советских солдат. За период войны на предприятии было произведено более 10,5 млн касок. Также здесь делали армейские котелки, корпуса фугасных авиабомб, снаряды и взрыватели. Из города на фронт ушли тысячи мужчин, а для военных все нужное оборудование производили на заводах часто женщины и дети.

Махонин отметил, что сейчас в Перми продолжается работа по созданию стелы трудовой доблести в Перми. На площади Карла Маркса строители продолжают выкладывать гранитное покрытие, уже возвели стену амфитеатра и скоро начнут создавать мозаику на его стенах. На данный момент все готово для установки самой стелы, работы планируется завершить уже в октябре. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Города трудовой доблести» Перми в 2020 году. Через год такой же статус был присвоен Лысьве.