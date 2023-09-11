Песков: врагам России не найдется места в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Враги России не вернутся в страну, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия не будет принимать обратно своих врагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России», — передает слова Пескова РИА Новости. Он высказал мнение, что те, кто уехал из РФ рано или поздно вернутся в страну, так как в России присутствует стабильность в экономике.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не будет принимать обратно своих врагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России», — передает слова Пескова РИА Новости. Он высказал мнение, что те, кто уехал из РФ рано или поздно вернутся в страну, так как в России присутствует стабильность в экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...