Песков: врагам России не найдется места в стране

Враги России не вернутся в страну, заявил Дмитрий Песков
Россия не будет принимать обратно своих врагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России», — передает слова Пескова РИА Новости. Он высказал мнение, что те, кто уехал из РФ рано или поздно вернутся в страну, так как в России присутствует стабильность в экономике.
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