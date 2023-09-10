Пермские волонтеры объявили о сборе теплых вещей для бойцов на передовой

Волонтеры отмечают, что бойцам в зоне СВО нужны теплые носки, куртки, перчатки, шапки и другие вещи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми волонтеры начали собирать теплые вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Об этом говорится в группе общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» в соцсетях. Волонтеры отмечают, что бойцам нужны носки, кофты, перчатки и другие вещи, и просят неравнодушных жителей принять участие в сборе груза.

«Ночи уже холодные, парни мерзнут. Теплые вещи есть не у всех. Пришла первая заявка по теплым вещам и их будет больше. Принимаем: термобелье мужское; шапки вязаные однотонные (черные, синие, темно-зеленые, коричневые); перчатки вязаные; балаклавы флисовые и трикотажные теплые; носки вязаные шерстяные», — поясняют волонтеры. Помимо указанных вещей необходимы толстовки, сапоги с утеплителем зимние берцы и куртки.

Благодаря участникам движения «Молот — наш пермский танковый батальон» 13 добровольцев в короткие сроки были укомплектованы вещами, которые могут понадобиться им на передовой. Волонтеры собрали для пермяков аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.