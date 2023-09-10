10 сентября 2023

Пермские волонтеры объявили о сборе теплых вещей для бойцов на передовой

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, теплые носки, батальон молот
Волонтеры отмечают, что бойцам в зоне СВО нужны теплые носки, куртки, перчатки, шапки и другие вещи Фото:
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В Перми волонтеры начали собирать теплые вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Об этом говорится в группе общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» в соцсетях. Волонтеры отмечают, что бойцам нужны носки, кофты, перчатки и другие вещи, и просят неравнодушных жителей принять участие в сборе груза.

«Ночи уже холодные, парни мерзнут. Теплые вещи есть не у всех. Пришла первая заявка по теплым вещам и их будет больше. Принимаем: термобелье мужское; шапки вязаные однотонные (черные, синие, темно-зеленые, коричневые); перчатки вязаные; балаклавы флисовые и трикотажные теплые; носки вязаные шерстяные», — поясняют волонтеры. Помимо указанных вещей необходимы толстовки, сапоги с утеплителем зимние берцы и куртки.

Благодаря участникам движения «Молот — наш пермский танковый батальон» 13 добровольцев в короткие сроки были укомплектованы вещами, которые могут понадобиться им на передовой. Волонтеры собрали для пермяков аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.

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В Перми волонтеры начали собирать теплые вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Об этом говорится в группе общественного движения «Молот — наш пермский танковый батальон» в соцсетях. Волонтеры отмечают, что бойцам нужны носки, кофты, перчатки и другие вещи, и просят неравнодушных жителей принять участие в сборе груза. «Ночи уже холодные, парни мерзнут. Теплые вещи есть не у всех. Пришла первая заявка по теплым вещам и их будет больше. Принимаем: термобелье мужское; шапки вязаные однотонные (черные, синие, темно-зеленые, коричневые); перчатки вязаные; балаклавы флисовые и трикотажные теплые; носки вязаные шерстяные», — поясняют волонтеры. Помимо указанных вещей необходимы толстовки, сапоги с утеплителем зимние берцы и куртки. Благодаря участникам движения «Молот — наш пермский танковый батальон» 13 добровольцев в короткие сроки были укомплектованы вещами, которые могут понадобиться им на передовой. Волонтеры собрали для пермяков аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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