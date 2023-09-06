Тринадцать жителей Пермского края отправились на спецоперацию

07 сентября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Волонтеры помогли собрать для добровольцев все самое необходимое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Пермского края 13 человек отправились участвовать в специальной военной операции в качестве добровольцев. Мужчины будут проходить военную службу в составе отдельного батальона тихоокеанского флота «Каскад» (ОБТФ «Каскад»). Об этом сообщается в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». Волонтеры одноименного общественного движения помогли собрать для добровольцев вещи, продукты и медикаменты. Тринадцать мужчин из Пермского края уходят добровольцами в ОБТФ «Каскад». Отгрузили им аптечки, сумку санинструктора, маскировочные сети, тактические перчатки, трусы, носки, футболки, сланцы, сухие души, сублимированную еду, паракордовые браслеты, тушенку от Александра, продукты, подушки, изготовленные волонтерами из села Елово», — сообщили пермяки в мессенджере. Волонтеры из движения «Молот-наш пермский танковый батальон» регулярно помогают бойцам с зоне СВО. Ранее пермякам потребовалось всего несколько часов, чтобы сформировать груз для помощи бойцам добровольческого подразделения «Барс». Для военнослужащих были собраны аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое. В ответ бойцы записывают видео со словами благодарности за оказанную помощь. Так, участник спецоперации с позывным «Шум» отметил, что пермские волонтеры вносят «неоценимый вклад в общее дело». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае растет количество добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию. Сейчас для их обучения центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» организовал специальные бесплатные курсы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Пермского края 13 человек отправились участвовать в специальной военной операции в качестве добровольцев. Мужчины будут проходить военную службу в составе отдельного батальона тихоокеанского флота «Каскад» (ОБТФ «Каскад»). Об этом сообщается в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». Волонтеры одноименного общественного движения помогли собрать для добровольцев вещи, продукты и медикаменты. Тринадцать мужчин из Пермского края уходят добровольцами в ОБТФ «Каскад». Отгрузили им аптечки, сумку санинструктора, маскировочные сети, тактические перчатки, трусы, носки, футболки, сланцы, сухие души, сублимированную еду, паракордовые браслеты, тушенку от Александра, продукты, подушки, изготовленные волонтерами из села Елово», — сообщили пермяки в мессенджере. Волонтеры из движения «Молот-наш пермский танковый батальон» регулярно помогают бойцам с зоне СВО. Ранее пермякам потребовалось всего несколько часов, чтобы сформировать груз для помощи бойцам добровольческого подразделения «Барс». Для военнослужащих были собраны аптечки, носилки, маскировочные сети, средства гигиены, аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души и многое другое. В ответ бойцы записывают видео со словами благодарности за оказанную помощь. Так, участник спецоперации с позывным «Шум» отметил, что пермские волонтеры вносят «неоценимый вклад в общее дело». URA.RU рассказывало, что в Пермском крае растет количество добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию. Сейчас для их обучения центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» организовал специальные бесплатные курсы.