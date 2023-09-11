Челябинский вице-губернатор передал танковой дивизии квадрокоптеры. Фото

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Квадрокоптеры и антидроновые ружья переданы дивизии в преддверии Дня танкиста Фото:

Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин передал бойцам на СВО квадрокоптеры и противодронные ружья. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС).

«Фартыгин передал 90-й танковой дивизии квадрокоптеры и антидроновые ружья. Также бойцам доставят тепловизионные прицелы и другие необходимые устройства. Посылка была собрана в преддверии Дня танкиста», — уточнили в пресс-службе.

Правительства региона с началом спецоперации приобретает и отправляет на фронт устройства и технику. Фартыгин отметил, что на фронт постоянно доставляется все необходимое для общей победы.

«Правительство включилось в работу по приобретению всего самого необходимого: квадрокоптеров, тепловизоров, противодронных ружей, современных средств связи, для успешного выполнения боевых задач. Все, что нужно землякам в зоне СВО и что должно приблизить нашу победу», — цитирует пресс-служба ПСС Фартыгина.

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Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин передал бойцам на СВО квадрокоптеры и противодронные ружья. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС). «Фартыгин передал 90-й танковой дивизии квадрокоптеры и антидроновые ружья. Также бойцам доставят тепловизионные прицелы и другие необходимые устройства. Посылка была собрана в преддверии Дня танкиста», — уточнили в пресс-службе. Правительства региона с началом спецоперации приобретает и отправляет на фронт устройства и технику. Фартыгин отметил, что на фронт постоянно доставляется все необходимое для общей победы. «Правительство включилось в работу по приобретению всего самого необходимого: квадрокоптеров, тепловизоров, противодронных ружей, современных средств связи, для успешного выполнения боевых задач. Все, что нужно землякам в зоне СВО и что должно приблизить нашу победу», — цитирует пресс-служба ПСС Фартыгина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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