Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин передал бойцам на СВО квадрокоптеры и противодронные ружья. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС).
«Фартыгин передал 90-й танковой дивизии квадрокоптеры и антидроновые ружья. Также бойцам доставят тепловизионные прицелы и другие необходимые устройства. Посылка была собрана в преддверии Дня танкиста», — уточнили в пресс-службе.
Правительства региона с началом спецоперации приобретает и отправляет на фронт устройства и технику. Фартыгин отметил, что на фронт постоянно доставляется все необходимое для общей победы.
«Правительство включилось в работу по приобретению всего самого необходимого: квадрокоптеров, тепловизоров, противодронных ружей, современных средств связи, для успешного выполнения боевых задач. Все, что нужно землякам в зоне СВО и что должно приблизить нашу победу», — цитирует пресс-служба ПСС Фартыгина.
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