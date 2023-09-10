10 сентября 2023

Губернатор Моор сделал важное заявление после переизбрания. Видео

Губернатор Моор после переизбрания поблагодарил тюменцев за поддержку и доверие
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Отдельную благодарность Моор выразил Путину и Якушеву Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил жителей, которые проголосовали за его кандидатуру на выборах главы региона, за поддержку и доверие. Такое заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Моор также отдельно выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и его полномочному представителю в УрФО Владимиру Якушеву.

«Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Спасибо вам за поддержку. Это и оценка предыдущих пяти лет, и аванс на предстоящую пятилетку. Сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. <…> Предвыборная компания позади. Этот период был очень насыщенным», — рассказал Моор в своем telegram-канале.

Отдельно он также поблагодарил Путина и Якушева за оказанное доверие. Глава региона отметил, что решение поставленных президентом задач отражено в предвыборной программе Моора и будет выполнено. Также губернатор отметил поддержку со стороны Югры и Ямала и выразил личную благодарность главам регионов Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову.

Ранее URA.RU писало, что губернатором Тюменской области по итогам выборов стал Александр Моор. Он получил 78,77% голосов избирателей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил жителей, которые проголосовали за его кандидатуру на выборах главы региона, за поддержку и доверие. Такое заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Моор также отдельно выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и его полномочному представителю в УрФО Владимиру Якушеву. «Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Спасибо вам за поддержку. Это и оценка предыдущих пяти лет, и аванс на предстоящую пятилетку. Сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды. <…> Предвыборная компания позади. Этот период был очень насыщенным», — рассказал Моор в своем telegram-канале. Отдельно он также поблагодарил Путина и Якушева за оказанное доверие. Глава региона отметил, что решение поставленных президентом задач отражено в предвыборной программе Моора и будет выполнено. Также губернатор отметил поддержку со стороны Югры и Ямала и выразил личную благодарность главам регионов Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову. Ранее URA.RU писало, что губернатором Тюменской области по итогам выборов стал Александр Моор. Он получил 78,77% голосов избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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