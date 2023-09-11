Кремль пообещал ликвидировать опасность украинских беспилотников 11 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 + Россия постарается полностью ликвидировать угрозу от дронов ВСУ, заявил Дмитрий Песков Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существует намерение полностью ликвидировать угрозу, исходящую от украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы в виде атак дронов ВСУ», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что Украина продолжает практику ударов беспилотников по территории РФ. Специальная военная операция будет проводиться с целью полного устранения этой угрозы. Российские военные, службы безопасности и противовоздушная оборона активно совершенствуют свои методы борьбы и набирают опыт. Киев, по его словам, не останавливается ни перед террористическими атаками, ни перед покушениями на общественных деятелей, ни перед ударами по гражданским объектам. Ранее стало известно, что ВС РФ создали специальное подразделение с устаревшими вертолетами Ми-28 для эффективной нейтрализации украинских беспилотников. ВВС России используют вертолеты Ми-28 для перехвата и уничтожения дронов ВСУ благодаря их высокой скорости и вооружению. Существует намерение полностью ликвидировать угрозу, исходящую от украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы в виде атак дронов ВСУ», — передает слова Пескова РИА Новости. Он добавил, что Украина продолжает практику ударов беспилотников по территории РФ. Специальная военная операция будет проводиться с целью полного устранения этой угрозы. Российские военные, службы безопасности и противовоздушная оборона активно совершенствуют свои методы борьбы и набирают опыт. Киев, по его словам, не останавливается ни перед террористическими атаками, ни перед покушениями на общественных деятелей, ни перед ударами по гражданским объектам. Ранее стало известно, что ВС РФ создали специальное подразделение с устаревшими вертолетами Ми-28 для эффективной нейтрализации украинских беспилотников. ВВС России используют вертолеты Ми-28 для перехвата и уничтожения дронов ВСУ благодаря их высокой скорости и вооружению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям