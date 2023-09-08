Forbes: РФ нашла эффективный способ борьбы с дронами

Военно-воздушные силы (ВВС) РФ создали спецподразделение со старыми самолетами Ми-28. Они будут задействованы специально для борьбы с украинскими беспилотниками.
«В конце прошлого месяца <…> ВВС решили организовать новое подразделение со старыми ударными вертолетами Ми-28 и использовать его специально для сбивания вражеских дронов», — сообщает Forbes, ссылаясь на украинские и российские источники. Журналисты подчеркивают, что скорость вертолетов позволяет перехватывать беспилотники и уничтожать при помощи собственного вооружения.
Украины использует беспилотники для атак по российским территориям. Их сбивает противовоздушная система обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы, передает «Дни.ру». В конце августа российские инженеры из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) представили перехватчик, созданный для уничтожения дронов.
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