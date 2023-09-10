10 сентября 2023

Губернатор Шумков объявил об открытии нового производства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Новое производство создает 10 новых рабочих мест, заявил Шумков Фото:

В селе Боровлянка Курганской области открывают новое деревообрабатывающее производство. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня в Боровлянке открываем новое деревообрабатывающее производство. Создано дополнительно 10 постоянных новых рабочих мест с хорошей заработной платой», — рассказал Шумков.

По его словам, теперь в регионе смогут лучше перерабатывать местную древесину в качественную доску и брус. На предприятии находится собственная сушильная камера. Благодаря этому, по мнению губернатора, местный лес больше не повезут кругляком из Белозерского округа, где находится село.

Ранее стало известно, что бизнесмены с помощью лизинга хотят запустить автоматизированную линию розлива бытовой химии, производство силовых электрических кабелей и новый углевыжигательный комплекс. Также предприниматели хотят обновить металлообрабатывающие станки.

Губернатор лично посетил открытие производства
Губернатор лично посетил открытие производства
Фото:
Производство открыли в селе Боровлянка
Производство открыли в селе Боровлянка
Фото:

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В селе Боровлянка Курганской области открывают новое деревообрабатывающее производство. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Сегодня в Боровлянке открываем новое деревообрабатывающее производство. Создано дополнительно 10 постоянных новых рабочих мест с хорошей заработной платой», — рассказал Шумков. По его словам, теперь в регионе смогут лучше перерабатывать местную древесину в качественную доску и брус. На предприятии находится собственная сушильная камера. Благодаря этому, по мнению губернатора, местный лес больше не повезут кругляком из Белозерского округа, где находится село. Ранее стало известно, что бизнесмены с помощью лизинга хотят запустить автоматизированную линию розлива бытовой химии, производство силовых электрических кабелей и новый углевыжигательный комплекс. Также предприниматели хотят обновить металлообрабатывающие станки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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