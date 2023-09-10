Новое производство создает 10 новых рабочих мест, заявил Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Боровлянка Курганской области открывают новое деревообрабатывающее производство. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Сегодня в Боровлянке открываем новое деревообрабатывающее производство. Создано дополнительно 10 постоянных новых рабочих мест с хорошей заработной платой», — рассказал Шумков.

По его словам, теперь в регионе смогут лучше перерабатывать местную древесину в качественную доску и брус. На предприятии находится собственная сушильная камера. Благодаря этому, по мнению губернатора, местный лес больше не повезут кругляком из Белозерского округа, где находится село.

Ранее стало известно, что бизнесмены с помощью лизинга хотят запустить автоматизированную линию розлива бытовой химии, производство силовых электрических кабелей и новый углевыжигательный комплекс. Также предприниматели хотят обновить металлообрабатывающие станки.

Губернатор лично посетил открытие производства Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/6823