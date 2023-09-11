Российские военные отбили атаку у Работино

11 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Атака отражена огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли 145 человек, а также технику, сообщили в Минобороны России. «Отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили 145 человек, девять единиц техники и зенитный ракетный комплекс», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Среди уничтоженных машин: зенитный ракетный комплекс Stormer HVM производства Великобритании, две американские гаубицы М119 и семь единиц другой военной техники.

Российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли 145 человек, а также технику, сообщили в Минобороны России. «Отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили 145 человек, девять единиц техники и зенитный ракетный комплекс», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Среди уничтоженных машин: зенитный ракетный комплекс Stormer HVM производства Великобритании, две американские гаубицы М119 и семь единиц другой военной техники.