Российские военные отбили атаку у Работино

Атака отражена огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли 145 человек, а также технику, сообщили в Минобороны России.
«Отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили 145 человек, девять единиц техники и зенитный ракетный комплекс», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Среди уничтоженных машин: зенитный ракетный комплекс Stormer HVM производства Великобритании, две американские гаубицы М119 и семь единиц другой военной техники.
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