Российские военные отбили атаку у Работино

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Атака отражена огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли 145 человек, а также технику, сообщили в Минобороны России.

«Отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили 145 человек, девять единиц техники и зенитный ракетный комплекс», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Среди уничтоженных машин: зенитный ракетный комплекс Stormer HVM производства Великобритании, две американские гаубицы М119 и семь единиц другой военной техники.

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Российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли 145 человек, а также технику, сообщили в Минобороны России. «Отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили 145 человек, девять единиц техники и зенитный ракетный комплекс», — сообщает Минобороны в telegram-канале. Среди уничтоженных машин: зенитный ракетный комплекс Stormer HVM производства Великобритании, две американские гаубицы М119 и семь единиц другой военной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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