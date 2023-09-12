Депутат Госдумы Буцкая: закон, запрещающий высадку детей из транспорта, не работает

Депутат Госдумы Буцкая: регионы не исполняют закон о высадке детей из транспорта

12 сентября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В регионах не знают, что делать с детьми, неоплатившими проезд в транспорте, сказала Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, не работает, поскольку в регионах не исполняют, установленный порядок. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников принят, установлена ответственность. Однако такие случаи продолжают иметь место. Это может свидетельствовать о том, что в конкретном субъекте РФ не установлен порядок действия лица, проверяющего оплату проезда, если пассажир отказался платить или предъявлять документы. Это входит в компетенцию властей региона», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, перевозчики могут игнорировать правила. «Возможно организаторы перевозок не издали внутренние приказы, определяющие, что должны делать водитель, кондуктор и те, кто проверяют оплату проезда, при обнаружении ребенка-безбилетника. Есть вероятность, что кто-то из должностных лиц перевозчика нарушил установленные правила. В этом случае к ним должны быть применены установленные меры ответственности за незаконную высадку из автобуса», — отметила депутат. Она подчеркнула, что каждый случай незаконной высадки ребенка должен стать предметом тщательной проверки. «Нужно устранить условия, чтобы подобное не повторялось. Стоит отметить, что надзор за исполнением законодательства осуществляют органы прокуратуры. К ним можно обратиться, если власти региона или перевозчики не установили порядок действий должностных лиц перевозчика в случае, если несовершеннолетний не имеет билета», — добавила собеседница URA.RU. В ответе Минтранса на обращение Татьяны Буцкой в апреле назвали правила по которым детей все же могут не допустить к проезду. «Любой гражданин, включая несовершеннолетнего ребенка, не должен быть допущен в автобус, следующий в междугородном сообщении, без наличия билета. Субъекты РФ уполномочены самостоятельно определять порядок подтверждения оплаты проезда, в том числе порядок действия лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, в случае отказа лица от оплаты проезда и (или) предоставления документа, удостоверяющего личность такого лица, в том числе несовершеннолетнего, с учетом территориальных особенностей», — сообщили в министерстве. В федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 7 марта 2021 года были внесены изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет за неоплаченный проезд. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил, чтобы безбилетные проезды не стали нормой, довозить детей-безбилетников до конечной остановки и передавать сотрудникам полиции либо родителям, а затем составлять в отношении последних протокол. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников, не работает, поскольку в регионах не исполняют, установленный порядок. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников принят, установлена ответственность. Однако такие случаи продолжают иметь место. Это может свидетельствовать о том, что в конкретном субъекте РФ не установлен порядок действия лица, проверяющего оплату проезда, если пассажир отказался платить или предъявлять документы. Это входит в компетенцию властей региона», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, перевозчики могут игнорировать правила. «Возможно организаторы перевозок не издали внутренние приказы, определяющие, что должны делать водитель, кондуктор и те, кто проверяют оплату проезда, при обнаружении ребенка-безбилетника. Есть вероятность, что кто-то из должностных лиц перевозчика нарушил установленные правила. В этом случае к ним должны быть применены установленные меры ответственности за незаконную высадку из автобуса», — отметила депутат. Она подчеркнула, что каждый случай незаконной высадки ребенка должен стать предметом тщательной проверки. «Нужно устранить условия, чтобы подобное не повторялось. Стоит отметить, что надзор за исполнением законодательства осуществляют органы прокуратуры. К ним можно обратиться, если власти региона или перевозчики не установили порядок действий должностных лиц перевозчика в случае, если несовершеннолетний не имеет билета», — добавила собеседница URA.RU. В ответе Минтранса на обращение Татьяны Буцкой в апреле назвали правила по которым детей все же могут не допустить к проезду. «Любой гражданин, включая несовершеннолетнего ребенка, не должен быть допущен в автобус, следующий в междугородном сообщении, без наличия билета. Субъекты РФ уполномочены самостоятельно определять порядок подтверждения оплаты проезда, в том числе порядок действия лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты проезда, в случае отказа лица от оплаты проезда и (или) предоставления документа, удостоверяющего личность такого лица, в том числе несовершеннолетнего, с учетом территориальных особенностей», — сообщили в министерстве. В федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 7 марта 2021 года были внесены изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет за неоплаченный проезд. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил, чтобы безбилетные проезды не стали нормой, довозить детей-безбилетников до конечной остановки и передавать сотрудникам полиции либо родителям, а затем составлять в отношении последних протокол.