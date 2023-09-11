Леонков: НАТО готовится отработать прорыв российской ПВО 11 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + НАТО намерена отработать прорыв российской ПВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО в рамках предстоящих крупномасштабных учений «Стойкий защитник» готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «С учетом сведений, которые (НАТО) получили на Украине за счет полетов своих „разведчиков“, они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил ее преодолеть в рамках многодоменной операции», — сказал Алексей Леонков РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что Россия строила эшелонированную оборону в сторону Запада. Поэтому на западном направлении у НАТО будет больше проблем с российской ПВО. Ранее стало известно, что НАТО намерена провести самые крупные учения со времен холодной войны. Мероприятия пройдут на территории Польши Германии и государств Балтии весной 2024 года, пишет RT. По данным СМИ, учения «Стойкий защитник» направлены на отработку действий «в случае нападения России», передает деловое издание «Взгляд». По предварительным данным, в подготовке также будут участвовать военные из Швеции , сообщает Pravda.Ru. НАТО в рамках предстоящих крупномасштабных учений «Стойкий защитник» готовится отработать прорыв российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «С учетом сведений, которые (НАТО) получили на Украине за счет полетов своих „разведчиков“, они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил ее преодолеть в рамках многодоменной операции», — сказал Алексей Леонков РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что Россия строила эшелонированную оборону в сторону Запада. Поэтому на западном направлении у НАТО будет больше проблем с российской ПВО. Ранее стало известно, что НАТО намерена провести самые крупные учения со времен холодной войны. Мероприятия пройдут на территории Польши Германии и государств Балтии весной 2024 года, пишет RT. По данным СМИ, учения «Стойкий защитник» направлены на отработку действий «в случае нападения России», передает деловое издание «Взгляд». По предварительным данным, в подготовке также будут участвовать военные из Швеции, сообщает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям