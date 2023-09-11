Итальянский шеф-повар попытался отсудить 21 млн рублей у ресторатора Шлаена из Екатеринбурга

Екатеринбургского ресторатора обязали выплатить около 300 тысяч повару из Италии

11 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Pinzeria превратилась в Pizzeria из-за разногласий уральского и итальянского бизнесменов Фото: Размик Закарян © URA.RU Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи смог частично отсудить деньги у компании ресторатора Кирилла Шлаена из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ИЛЬ ПРИМО“ в пользу общества с ограниченной ответственностью „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 333 334 рублей», — говорится в решении суда. При этом Бонтемпи планировал взыскать 21,5 миллиона рублей. Судебные тяжбы начались после того, как ресторатор Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с итальянским шеф-поваром Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах в ведении бизнеса в заведении Pinzeria. Загвоздка была в том, что итальянский шеф-повар перешел на поставки готового замороженного продукта, а уральский бизнесмен отказался от такого формата. Судя по материалам суда, итальянец пытался взыскать деньги в качестве компенсацией за нарушение исключительных прав. По итогу компания Шлаена должна не только выплатить компенсацию, но и прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с «БонтемпиРест». Итальянский шеф-повар изначально назвал свое заведение Pinzeria, а уральский бизнесмен чуть позже сменил название на Pizzeria.

Итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи смог частично отсудить деньги у компании ресторатора Кирилла Шлаена из Екатеринбурга. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью „ИЛЬ ПРИМО“ в пользу общества с ограниченной ответственностью „БонтемпиРест“ компенсацию в размере 333 334 рублей», — говорится в решении суда. При этом Бонтемпи планировал взыскать 21,5 миллиона рублей. Судебные тяжбы начались после того, как ресторатор Кирилл Шлаен отказался от сотрудничества с итальянским шеф-поваром Бонтемпи из-за расхождения в кулинарных взглядах в ведении бизнеса в заведении Pinzeria. Загвоздка была в том, что итальянский шеф-повар перешел на поставки готового замороженного продукта, а уральский бизнесмен отказался от такого формата. Судя по материалам суда, итальянец пытался взыскать деньги в качестве компенсацией за нарушение исключительных прав. По итогу компания Шлаена должна не только выплатить компенсацию, но и прекратить использование обозначений тождественных и сходных до степени смешения с «БонтемпиРест». Итальянский шеф-повар изначально назвал свое заведение Pinzeria, а уральский бизнесмен чуть позже сменил название на Pizzeria.