Песков призвал российских спортсменов не игнорировать Олимпиаду-2024

11 сентября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в качестве индивидуальных атлетов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, однако делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые лично примут участие в Олимпийских играх в 2024 году. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. К тому же Песков отметил, что таким образом Россия сможет сохранить высокие спортивные достижения на международных соревнованиях. Олимпида-2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований, передает RT. По большей части это связано со спецоперацией. Дело в том, что в начале года спортсменам предлагали обменять участие в международных соревнованиях на критику СВО.

Российские спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года в качестве индивидуальных атлетов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, однако делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые лично примут участие в Олимпийских играх в 2024 году. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. К тому же Песков отметил, что таким образом Россия сможет сохранить высокие спортивные достижения на международных соревнованиях. Олимпида-2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований, передает RT. По большей части это связано со спецоперацией. Дело в том, что в начале года спортсменам предлагали обменять участие в международных соревнованиях на критику СВО.