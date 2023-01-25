МОК назвал условие допуска россиян к международным турнирам

МОК допустит спортсменов из России к участию в турнирах только при условии критики СВО

25 января 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Спортсмены из России смогут участвовать в турнирах МОК, только осудив СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спортсмены из России будут допущены к участию в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) только при условии осуждения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили представители комитета. «Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: конкурировать могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая конфликт на Украине», — заявлено на официальном сайте МОК. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее МОК запретил стране трансляцию Олимпийских игр на ближайшие 10 лет. Кроме того, МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.

Спортсмены из России будут допущены к участию в соревнованиях международного олимпийского комитета (МОК) только при условии осуждения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили представители комитета. «Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: конкурировать могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая конфликт на Украине», — заявлено на официальном сайте МОК. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, одной из основных задач СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее МОК запретил стране трансляцию Олимпийских игр на ближайшие 10 лет. Кроме того, МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов.