10 сентября 2023

В курганском округе уволился чиновник, на которого директор школы жаловался в прокуратуру

В Щучье Курганской области уволился начальник отдела образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
Юрий Кожевников ушел с должности заместителя начальника управления соцразвития Щучанского округа Фото:

Заместитель начальника управления социального развития Щучанского округа, начальник отдела образования Юрий Кожевников уволился с занимаемой должности. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования.

«Кожевников уволился из администрации Щучанского района. По одной из версий, ему надоело читать о себе сатирические посты в анонимном telegram-канале „Щучанская синеголовка“. Останется ли Кожевников в округе известно, но работать за него некому», — рассказал источник.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили, что Юрий Кожевников уволился с должности в администрации Щучанского округа по собственному желанию. Агентство направило запрос в администрацию округа, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на исполняющего обязанности начальника отдела образования округа Павла Кожевникова. По данным источника агентства, претензий к чиновнику было несколько: неуважительное отношение, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами в сфере образования и оказывать методическую помощь. Кожевников предпочитал работать в соцсетях и того же требовал от подчиненных. Позже педагоги возмутились логотипом отдела образования округа, напоминающим символику ЛГБТ-сообщества. После запроса URA.RU по этой теме радужный логотип поменяли на черно-белый.

Telegram-канала «Щучанская синеголовка» разместил скрин со страницы в соцсети, где Юрий Кожевников попрощался с коллегой из администрации города Щучья
Telegram-канала «Щучанская синеголовка» разместил скрин со страницы в соцсети, где Юрий Кожевников попрощался с коллегой из администрации города Щучья
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Заместитель начальника управления социального развития Щучанского округа, начальник отдела образования Юрий Кожевников уволился с занимаемой должности. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Кожевников уволился из администрации Щучанского района. По одной из версий, ему надоело читать о себе сатирические посты в анонимном telegram-канале „Щучанская синеголовка“. Останется ли Кожевников в округе известно, но работать за него некому», — рассказал источник. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU подтвердили, что Юрий Кожевников уволился с должности в администрации Щучанского округа по собственному желанию. Агентство направило запрос в администрацию округа, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в городе Щучье директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на исполняющего обязанности начальника отдела образования округа Павла Кожевникова. По данным источника агентства, претензий к чиновнику было несколько: неуважительное отношение, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами в сфере образования и оказывать методическую помощь. Кожевников предпочитал работать в соцсетях и того же требовал от подчиненных. Позже педагоги возмутились логотипом отдела образования округа, напоминающим символику ЛГБТ-сообщества. После запроса URA.RU по этой теме радужный логотип поменяли на черно-белый.
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